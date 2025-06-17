中東烽火延燒！川普面臨3抉擇　MAGA派不挺：打臉選民

▲川普對以色列與伊朗衝突的態度搖擺不定。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東戰局持續升溫，美國總統川普（Donald Trump）對以色列與伊朗衝突的態度搖擺不定，時而全力支持以色列的軍事行動，時而又刻意與之保持距離，這種曖昧不明的態度，讓外界在戰事升溫之際更添一層不確定感。

與此同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則公開表示，這次對伊朗的攻擊是與美方「充分協調後」進行的。BBC統整出幾項影響川普決策的關鍵因素，並列出他目前可走的三個選項：

1.全面挺以色列、選擇升高軍事行動

川普曾警告伊朗高層，若再挑釁，美國盟友以色列將發動「更殘酷」的報復行動，並強調攻擊使用了美製炸彈。他與納坦雅胡同樣主張伊朗絕不能擁核，但手段上有所不同。

只是該如何達成這個目標，川普至今仍態度搖擺，有時強調武力威嚇、有時又大談外交談判。他甚至曾說，對伊朗動武「可能有助於達成協議，也可能會把一切搞砸」。

他的支持者有時會把這種反覆不定的做法形容為一種策略，即所謂的「瘋子理論」（madman theory），意思是讓對手猜不透下一步，藉由不確定性來達到威嚇目的。這套理論早在冷戰時期就曾用來形容前總統尼克森（Richard Nixon）對外的談判風格。

川普的部分幕僚與支持者也偏向這種「極限施壓」的作法，認為強硬姿態最終會迫使伊朗就範。

另一方面，納坦雅胡也一直在遊說川普，走軍事路線而非外交手段。

以色列可能私下向華府施壓，希望美國加入行動，以徹底完成任務。例如，美國擁有的鑽地炸彈（bunker buster bombs），就被以色列認為有能力摧毀伊朗福爾多（Fordow）地下濃縮鈾設施。

2.維持現狀、避免直接捲入戰事

到目前為止，川普仍重申美國未參與以色列的攻擊。

若選擇升高軍事行動，將帶來極大風險，也可能成為川普任期內最具歷史決定性的一步。目前，美軍驅逐艦與地面飛彈防禦系統已在幫助以色列攔截伊朗的報復性飛彈。

白宮國安會部分幕僚恐怕正建議川普暫時避免加劇衝突，特別是在部分伊朗飛彈已突破以美防線、造成死傷的情況下。

儘管納坦雅胡主張，鎖定伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）是終結戰爭的關鍵，但白宮知情人士透露，川普已否決以色列刺殺哈米尼的計畫。

3.聽從MAGA基本盤、設法抽身中東戰局

川普的「讓美國再度偉大」（MAGA）基本盤近來出現明顯反戰聲浪。

親川普主播卡森（Tucker Carlson）批評政府對以色列言行不一，川普政府應該放手，「納坦雅胡與他『渴望戰爭』的政府根本想把美軍拉進衝突當中、替以色列打仗，這樣的參與，簡直是在打那些希望建立『真正以美國為優先的政府』選民的臉。」

同樣是川普忠實支持者的美國眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）也在社群平台X上發文說，「那些極力主張美國全面介入以伊戰爭的人，根本就不是MAGA。」

因此，川普也開始公開與以色列軍事行動劃清界線。

川普週末在社群媒體上表示，他與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）一樣，都認為戰爭應該停止；他還呼籲伊朗與以色列達成協議，強調「美國與對伊攻擊毫無關聯」。

但伊朗方面早已警告，如果美國介入以色列防禦，就會攻擊美軍駐中東基地，而如今華府確實已經提供軍援，讓風險進一步升高。

若真有美軍傷亡事件發生，MAGA派主張孤立主義的呼聲勢必會迅速擴大，進一步迫使川普向納坦雅胡施壓，盡快讓戰事落幕。