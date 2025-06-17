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緊張情勢升溫　南韓針對伊朗全境發布「紅色警報」：勿前往旅遊！

▲▼南韓針對伊朗全境發出第3階段旅遊警示「紅色警報」。（圖／大韓民國外交部）

▲南韓針對伊朗全境發出第3階段旅遊警示「紅色警報」。（圖／大韓民國外交部）

記者羅翊宬／編譯

以色列向伊朗發起「崛起之獅」（Rising Lion）突襲行動，轟炸伊朗核關鍵設施與軍事基地、殲滅軍方高層與核科學家，引發伊朗發射數百枚導彈報復，導致中東緊張情勢升溫。對此，南韓外交部針對伊朗全境調升旅遊警示，呼籲國民切勿入境伊朗旅遊。

根據《韓聯社》，以色列、伊朗之間的軍事衝突持續至第5天，對此南韓外交部宣布從今（17）日下午1時（台灣時間中午12時）起，將針對伊朗全境調升旅遊警示至第3階段（紅色警報），呼籲滯留在伊朗境內的南韓國民留意人身安全，並依照南韓駐外使館的指示，儘快安排從伊朗出境。

南韓外交部也表示，若安排前往伊朗旅遊，應該儘速安排取消或延期旅遊計畫。同時，南韓外交部也透露，目前正全面密切關注中東地區的情況，並研擬安排多項措施確保南韓國民的安全。

隨著以伊軍事衝突邁入第5天，雙方透過派遣匿蹤戰機、大規模發射導彈等方式進行轟炸。

據悉，南韓外交部將旅遊警示分為4個階段，其中最高階是第3階段的「紅色警報」、第4階段的「黑色警報」，一旦認為當地情勢會嚴重威脅旅外國民的生命安全，便會發布第3或第4階段的警報。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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