美國被拖下水或「兩手準備」？　中東局勢已步入最危險階段‌

▲以色列、伊朗戰火交鋒讓中東局勢變得危險多變。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢已步入最危險的階段。伊朗向美國、英國和法國發出嚴正警告，明確要求三國不得為以色列提供任何支持，並直言無意重返與美國的談判桌，認為與美國對話已毫無意義。美國方面一直在做「兩手準備」，一方面強調與以伊戰爭無關，一方面又「吃定」伊朗不敢打全面戰爭，最終還是由美國出面調停。另外，飆升的油價緩解美國頁岩油危機，甚至轉移關稅失利的焦點。

以色列對伊朗發動大規模空襲以後，伊朗發誓要進行報復，雙方的回合制打擊，加劇了地區緊張局勢。多位中外國際問題專家警告說，目前中東局勢非常緊張，有可能爆發「全面戰爭」，甚至會把美國拖下水。實際上，美國正在做「兩手準備」。

陸媒《看看新聞》報導指出，上海東方衛視嘉賓主持、復旦大學國際關係與公共事務學院博士、副教授蔣昌建指出，一方面，美國反復強調以色列的軍事行動與自己無關，並透露川總統曾反對以色列刺殺伊朗最高領袖哈梅內伊的計劃。川普本人也在自己社交媒體發文呼籲伊朗和以色列達成協議。事實上，川普長期以來一直承諾不參與海外冒險，並譴責前任們派遣美國軍隊參與幾乎未給美國帶來好處的戰爭。

蔣昌建指出，「另一方面，川普又社交平台發表了一份很『川普式』的推文，指稱『伊朗和以色列應該達成協議，也將會達成協議，就像我促成印度和巴基斯坦達成協議那樣』。」

美國的實際行動卻透露出不同的信號。國防部長赫格塞思表示，美國已將其部署在烏克蘭的部分防空系統轉移到了中東。同時，自當地時間15日晚開始，至少30架美國空軍加油機正穿越大西洋，進行規模空前的跨大西洋部署。蔣昌建認為，川普雖然默認以伊之間的局部衝突，但美國已在暗中加強在中東的軍事存在，以防局勢升級。

‌美國在中東的利益考量‌，蔣昌建指出，美國現階段不可能拋棄以色列，因為以色列打擊伊朗對美國有多重好處。首先，油價飆升可以緩解美國的頁岩油危機；其次，這還能轉移公眾對川普關稅戰失利的關注。因此，美國在中東的立場複雜且多面，既要保持與以色列的盟友關係，又要避免被直接捲入衝突。

‌另外，俄羅斯欲在中東調停‌。在中東局勢緊張之際，俄羅斯也積極介入，試圖擔任調停人的角色。衝突爆發初期，俄羅斯分別與以色列和伊朗進行了溝通。此外，普丁還與川普進行了長達50分鐘的電話交談，並表達了願意擔任調停人的意願。

俄羅斯此舉背後有多重原因。首先，俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯在中東的影響力有所縮減，若再失去伊朗，其在中東的戰略佈局恐將徹底崩潰。其次，俄羅斯試圖通過分散關注中東局勢來減輕在烏克蘭前線的壓力。然而，這一打算並未能瞞過所有人，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上發圖諷刺俄羅斯的調停行為。

‌中東局勢緊張，各方勢力明爭暗鬥。美國在做「兩手準備」，既想避免被直接捲入衝突，又在暗中加強軍事存在；而俄羅斯則試圖通過調停來維護其在中東的利益和影響力。未來中東局勢如何發展，仍充滿不確定性。