伊朗、以色列在聯合國激烈互嗆　控美撐腰！以國行為構成戰爭罪

▲ 伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中東地區的緊張局勢再次升級，大陸《央視》今（17）日報導伊朗與以色列在聯合國展開了一場激烈的交鋒。兩國常駐聯合國代表就最近的軍事衝突隔空喊話，伊方譴責以方「恐怖侵略」致千餘人死傷，背後有美國撐腰。以方則指責伊方發動「滅絕戰爭」的恐怖襲擊，聲稱打擊的並非平民，而是「伊朗政權的恐怖機器」。

《央視》報導稱，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼在16日的媒體吹風會上，對以色列對伊朗的大規模軍事打擊表示了強烈的譴責。他稱此次打擊是「恐怖主義和犯罪性質的侵略行為」，嚴重違反了《聯合國憲章》和國際法，對地區和平構成了巨大威脅。

伊拉瓦尼指出，以色列軍隊蓄意攻擊了受國際原子能機構監管的伊朗核設施，不僅引發了核洩漏的風險，造成了大量的人員傷亡。據他透露，此次襲擊已導致1481人死傷，其中224名為平民，包括醫院、電視台等民用設施也遭到破壞。

「以色列的行為是無差別的軍事行動，構成戰爭罪。」伊拉瓦尼還表示，伊朗的反擊是符合《聯合國憲章》自衛權規定的，是「防禦性、有針對性和比例性」的。他同時點名美國為以色列的背後支持者，呼籲安理會譴責以色列，並追究其責任。

▲ 以色列常駐聯合國代表達農，旁邊特地展示被伊國轟炸的大樓照片 。（圖／翻攝 央視）

對於伊朗的指責，以色列常駐聯合國代表達農特地展示照片，指控被伊國輪番轟炸恐襲。他稱伊朗對以色列發動的空前導彈襲擊「滅絕戰爭」的恐怖主義行為，呼籲國際社會對伊朗實施全面制裁。

達農表示，伊朗在48小時內向以色列發射了超過千枚導彈與無人機，直接襲擊了海法、特拉維夫、巴特亞姆等以色列主要城市，造成了重大的人員傷亡。他指出，此次襲擊已導致23人死亡，超過600人受傷，眾多平民和兒童喪生。

達農為以色列的軍事行動進行了辯護，稱其是「防禦性、必要的」，旨在摧毀伊朗的導彈基礎設施。他強調，以色列打擊的並非平民，而是「伊朗政權的恐怖機器」。他呼籲國際社會認清伊朗的真實面目，不要被其虛假的和平言論所迷惑。

隨著伊朗和以色列在聯合國的激烈交鋒，國際社會對此表達強烈的關注和擔憂。‌聯合國秘書長通過其發言人表示，對中東地區持續的緊張局勢和暴力衝突深感憂慮。他呼籲雙方立即停火，保護平民的生命和財產，並通過和平途徑解決爭端。

‌歐盟外交與安全政策高級代表發言‌，歐盟外交與安全政策高級代表表示，歐盟對中東地區的暴力升級表示嚴重關切。他強調，任何衝突都沒有贏家，只會給雙方人民帶來更多的痛苦和苦難。他呼籲雙方保持克制，通過對話和外交途徑解決分歧。

阿拉伯國家聯盟對以色列的軍事行動表示強烈譴責，認為這是對阿拉伯國家和平與安全的嚴重威脅。呼籲國際社會加大對以色列的壓力，迫使其停止侵略行為，並尊重國際法和國際准則。

國際社會普遍認為，中東地區的和平穩定對於整個國際社會都具有重要意義。呼籲伊朗和以色列雙方能夠回到談判桌上，通過對話和協商來化解分歧和矛盾。