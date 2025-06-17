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川普提停火協議！　馬克宏警告：推翻伊朗政權是「戰略錯誤」

▲▼川普、馬克宏就烏克蘭問題的見解仍存在著巨大分歧。（圖／路透）

▲ 馬克宏稱川普已提出以伊停火方案。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以伊衝突升溫之際，在加拿大參加G7峰會的美國總統川普提前結束行程返國，加劇對中東情勢的憂慮。法國總統馬克宏則在峰會中透露，川普已提出一項停火協議，同時警告試圖推翻伊朗政權將是「戰略錯誤」。

綜合《衛報》及《路透》報導，馬斯克16日在G7峰會上透露，川普提出一項以色列與伊朗間的停火協議，「確實有一項會晤與交換意見的提案，以達成停火並展開更廣泛的協商，但得看雙方是否遵守。」

馬斯克形容，川普提早離開G7峰會是「積極進展」，「我認為現在需要重啟談判，平民需要被保護」。他也補充，他並不相信情勢會在未來幾小時內發生變化，但「既然美國保證他們會達成停火，且他們可向以色列施壓，那麼可能就會有變化。」

馬克宏也呼籲以色列與伊朗停止攻擊平民，並警告以武力推翻德黑蘭神權政體將是戰略錯誤，「所有認為從外部轟炸就能拯救一個國家的人都錯了。」

另一方面，《紐約時報》援引美國官員說法披露，川普正說服副總統范斯與中東特使威特科夫（Steve Witkoff）提出本周與伊朗人員會晤。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）此前曾表示，德黑蘭對談判持開放態度，且發文稱川普只要打一通電話「讓納坦雅胡這樣的人閉嘴」，就能停止戰火。

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