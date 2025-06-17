銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他：台灣人太有錢嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，根據內政部警政署統計，光是過去一周，全台財損金額就高達24.7億元。「不敗教主」陳重銘今去銀行辦事時，目睹一位婦人想匯400萬被阻，不過對方的態度令他傻眼，也不禁感嘆「台灣人是太有錢了嗎？怎麼都講不聽！」

陳重銘今在臉書提到，剛剛到銀行辦事，看到兩位警察走了進來，有點好奇，「等到我上櫃檯辦事時，右邊的太太正在被警察跟銀行主管勸導，她疑似正要匯一筆400萬金額，還說之前已經匯過了一筆，因為警察干預，太太最終沒有匯款成功。」

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後來，他在銀行外剛好碰見那位婦人，於是好心提醒對方，現在騙子一堆要注意；沒想到，太太竟回，「我不去騙人就偷笑了，怎麼可能被騙？」這番話讓他無言以對，只能送上一個祝福的眼神。

陳重銘表示，經詢問銀行小姐得知，最近每天都發生這種事情，都要報警處理，「台灣人是太有錢了嗎？怎麼都講不聽！北投中央南路的國泰世華銀行，好樣的，都有積極報警處理，給個讚。」

對此，網友們紛紛回應，「台灣人的錢真的很好騙」、「人性真的好難」、「說不定這太太也是車手，詐騙借用她的戶頭轉」、「不知道她是什麼事情、原因要匯款」、「她肯定還有錢」、「往往都是自以為很聰明的人被詐」、「詐騙鬼島，名不虛傳」。

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