摩鐵「一張紅色小床」他好奇用途！老司機笑：搖滾區　內行解答

▲一名男網友入住摩鐵發現房間除了雙人床還有一張紅色小床，好奇拍下後到臉書社團詢問真實用途，引發討論。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

文／CTWANT

台灣民眾國旅除了選擇飯店或民宿，也有不少人會去摩鐵過夜。有一名男子上網分享入住摩鐵，發現房間除了雙人床還有一張紅色小床，但上面沒有寢具，令他不免好奇真實用途；底下不少老司機開玩笑稱「搖滾區」，也釣出內行人給答案。

一名男子在臉書社團《爆廢公社》發文，他透露自己入住某間摩鐵，第一次住到多了一張紅色小床的房型，「請問有摩鐵系專精的廢友嗎？我第一次住到這種有三個沒被子枕頭的小床，面積加起來比雙人床還大的，很好奇這用途到底是啥？」照片中可見3個長方形紅色墊子並排成一小床，但上面沒附枕頭和棉被等寢具。

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貼文一出，底下湧入許多老司機回應，「就搖滾區啊，可以搖可以滾」、「上面都是小孩」、「處處是戰場」、「中場休息用的」；還有一些網友打趣表示，「修行打坐用」、「讓小朋友睡那邊」、「那個是給練武或是修仙者打坐用的」。

最後有內行人解答，「（業者）可以當成四人房或家庭房賣、如果有要加人頭的話、只要補枕頭跟棉被就好、因為有些客人不喜歡一進去就看見兩張床會覺得太空曠、但如果只有兩位客人、四人房又只能空著不賣很浪費」。

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