謝忻現身刑事局分享遭詐經驗　詐團偽裝警察「視訊筆錄」

記者張君豪／台北報導

「165打詐儀錶板」最新數據統計，今年5月每日受理詐騙件數為516件、財損新台幣2億8160萬餘元，較2024年8月平均受理件數及財損，分別下降24.67%與36.87%。全國警察機關於5月查獲詐騙集團計262團、到案2178人，查扣不法利得7億7449萬餘元、攔阻金額12億3675萬餘元，涉嫌詐騙集團網站共下架7972件、封停詐團電話共430個門號、涉詐廣告下架7227件。在提升全民防詐免疫力部分，自「165打詐儀錶板」網站上線以來，瀏覽人次已突破183萬，收錄詐騙案例逾6.3萬筆。



▲刑事局17日舉辦打詐儀錶板記者會，藝人謝忻到場分享自身險遭詐騙經驗。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局17日邀請到藝人謝忻分享親身險受騙的寶貴經驗。謝忻表示曾接到詐騙電話，詐團冒充醫院，謊稱歹徒盜用她的證件領取藥物，營造個資外洩假象，詐團並假冒警察、聲稱因視訊設備不足，故以通訊軟體進行視訊筆錄，並聲稱謝忻涉及吸金案件，要求她回報個人資產，並以「偵查不公開」為由，警告她不得將此事告知任何人。幸好謝忻察覺有異，才沒貿然匯款造成財物損失。她呼籲大眾，若民眾遇到類似的詐騙手法，務必保持冷靜、小心查證，就能避免財物損失。

刑事局分析詐團犯罪趨勢，發現近期假冒公務機關的詐騙案件增多。詐團常假扮戶政所、電信客服、醫療院所等機關，謊稱民眾的身分證遭冒用辦理貸款，申辦門號、戶籍謄本或冒領藥物等，藉此製造「個資遭盜用」的恐慌感。





▲刑事局17日舉辦打詐儀錶板記者會，詐團進化到偽冒刑事局背景與刑警證件誆騙民眾。

警方表示：詐團以假冒公務人員名義，透過電話、視訊通話假冒警察，甚至仿冒刑事警察局、分局標誌背景，營造出警方辦公環境，佯稱正在製作筆錄，聲稱民眾「名下帳戶涉及刑案」、「必須配合調查」等話術進行詐騙，過程強調「偵查不公開」，要民眾不得與家人討論，並誘導設定約定轉帳以便進行資金監管，甚至要民眾郵寄、派人收取提款卡、印章及相關證件。最終民眾才驚覺受騙，甚至帳戶淪為詐團的洗錢帳戶。

刑事局強調，任何司法調不會透過電話要求交出存摺、金融卡、帳戶密碼，或憑電話通知監管帳戶。面對這類詐騙手法，請民眾務必緊記「防詐3要」原則：包括「要冷靜」，接到可疑電話不論內容多緊急都切勿慌張；「要查證」，應立即掛斷電話，並主動撥打165反詐騙專線諮詢，或至「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙案例；「要報警」民眾若發現遭詐騙，請務必報請以利檢警後續追查。





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