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黑熊避難盒1380元「紗布只有幾塊」挨酸！官方詳解　PTT吵翻了

▲▼「黑熊學院」近日就推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」。（圖／翻攝自黑熊學院官網）

▲「黑熊學院」的1380元「防災必BEAR盒 LIGHT版」已售罄。（圖／翻攝自黑熊學院官網）

記者周亭瑋／綜合報導

黑熊學院推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含急救配備、避難配備等，一盒1380元。就有不少人質疑，裡面的東西份量少，且價格不便宜；對此，官方作出解釋，強調初衷是期望大家從盒中取出防災必需品，而後放入自己的避難背包中。

網友在PTT發文提到，「我看到不少人在那邊酸，什麼紗布只有幾小塊，一下就用完，棉棒只有幾根，也沒有消毒的。這方面其實黑熊有出來解釋了，這個1380元避難盒並不是最終成品，而目的有兩個，其一讓你自行增減內容物，其二是為了減輕負重。」

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「為什麼是盒不是包？」黑熊學院在官網指出，初衷是期望大家從盒中取出防災必需品，再放入自己的避難背包，透過這個動作開始思考自己還需要的避難物品，或是還要增加什麼部分，例如救護用品、個人醫療用品等等；同時也開始想要攜帶怎樣的食物以及如何攜帶。

▲「黑熊學院」的1380元「防災必BEAR盒 LIGHT版」已售罄。（圖／翻攝自黑熊學院官網）

▲官方解釋。（圖／翻攝自黑熊學院官網）

官方也提醒道，大家還需要注意背包的重量，自己是否能負擔，背著這樣重量的背包可以走多遠。

對此，鄉民洗版回應，「咦？不是一盒不夠買兩盒嗎」、「裡面的紗布+棉花棒，連腳踏車雷殘都不夠用」、「1盒不夠，你可以買10盒」、「這些成本需要兩百嗎」、「設想周到，八卦只會錯怪暖男黑熊，樓下買3個支持一下」、「台灣價值無限」、「重點是你售價也可以少啊」、「買的人真是絕頂聰明」、「售價不減少？」「真會做生意」。

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