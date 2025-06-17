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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／賴清德滿意度49%　不滿意度飆升8.3個百分點

▲▼台灣民意基金會「總統賴清德聲望」。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會「總統賴清德聲望」。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

對於國內最新政治情勢，台灣民意基金會今（17）日發表最新民調，總統賴清德最新施政滿意度部分，民調顯示，49%民眾贊同賴清德處理國家大事的方式、支持度上揚3個個百分點；46%不贊同、不贊同他執政表現者飆升8.3個百分點。

民調詢問，「賴清德總統上任已滿一年，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：16.7%非常贊同，32%還算贊同，19.2%不太贊同，26.5%一點也不贊同，3.4%沒意見，2.3%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成九贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成六不贊同，16.9%沒意見、不知道。贊同者比不贊同者多3個百分點。這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，走過執政一年後，賴總統社會支持度再度往上攀升，直逼五成大關；但不贊同他處理國家大事方式的人也出現空前集結。

和上個月相比，賴清德聲望上揚3個百分點，不贊同他執政表現者飆升8.3個百分點，沒意見者下滑8.5個百分點。具體地說，總統聲望，也就是「總統職務表現贊同率」上揚3個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」， 上揚8.3個百分點。這一來一往，使得贊同他的人比不贊同他的人只多3個百分點。

游盈隆認為，從長期趨勢看，2025年六月，賴清德總統聲望回升到48.7%，超越過去一年的平均聲望48.4%，無疑是一個顯著的回升，一舉擺脫連續兩個月的低潮；但另一方面，新的民怨強勢上揚到45.7%，是他上任以來最強的時刻之一。是否與社會主流民意反彈大罷免有關？值得觀察。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年6月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1085人，市話762人，手機323人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。
 

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