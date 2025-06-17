「師徒制」投資平台嘗甜頭2294元　砸200萬無法出金才知被騙

▲溫基興分局長警廣高雄台分享詐騙案例。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名被害人透過LINE結識自稱「曾聖倫」的網友，對方以投資虛擬貨幣為由誘騙其加入假投資平台，初期採「師徒制」博取信任，並營造提領成功假象，讓被害人首次成功提領新台幣2294元（約970元泰達幣），最終投入共200萬餘元後無法出金，才驚覺遭詐。

隨著詐騙手法不斷翻新，里港警分局積極提升民眾的防詐意識，持續每月與警察廣播電臺高雄分臺合作連線，透過廣播平台向廣大聽眾宣導最新防詐資訊，近期聚焦於高發的「假交友（投資詐財）」詐騙手法，分享該案例，提醒民眾提高警覺，避免受騙。

根據里港警分局統計，114年5月轄區內共發生5起金額超過百萬元的詐欺案件，其中有3起為「假交友（投資詐財）」類型，顯示此手法猖獗且具高度迷惑性。其中一起案例為被害人透過通訊軟體LINE認識一名自稱「曾聖倫」的網友，對方聲稱具多年投資經驗，並以「近期國際關稅大戰將引發市場波動」為由，鼓吹投資虛擬貨幣可穩賺不賠，為取得信任，歹徒採「師徒制」模式，引導被害人逐步投入資金，並提供一個看似專業的虛假投資網站，聲稱是「國際合法交易平台」，被害人未加查證，依指示申請帳號並匯入第一筆投資款1萬元，後續再三次加碼投入資金，歹徒為營造成功出金假象，首次還讓被害人成功提領約2294元（折合970元泰達幣），但當被害人欲再次提領時卻無法成功，這才驚覺受騙，最終損失高達200萬3200元。

分局長温基興特別呼籲聽眾朋友，面對社群平台或通訊軟體上的投資邀約，務必提高警覺、慎思明辨，正規投資機構不會透過LINE、臉書等私訊進行招攬，更不會宣稱「穩賺不賠」、「零風險」，凡是鼓吹高報酬、要求先匯款或點擊不明連結的，極可能是詐騙陷阱。

投資前請務必確認平台是否合法，勿憑對方話術就匆忙下決定，一旦懷疑遭遇詐騙，應立即撥打165反詐騙專線或就近派出所求助，避免擴大損失。若不幸受害，請第一時間保留完整對話紀錄、交易憑證、網站連結及匯款明細，立即報案，別讓沉默成為詐騙集團最強的幫凶！「查證多一步，損失少一分，唯有警民攜手、全民識詐，才能築起最堅實的防線，讓詐騙無所遁形！」