桃園婦落假警察陷阱　郵局提領50萬定存遭勸阻

▲何姓婦人前往郵局欲解除50萬元定存。（圖／大溪警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名76歲何姓婦人遭假警察詐騙欲提領50萬元，機警行員發現異狀通報警方，真警察現身耐心勸說終讓何婦放棄提領。警方表示，若非郵局行員機警發現異狀通報警方，何婦恐落入詐騙集團陷阱。

大溪分局圳頂派出所16日中午接獲轄內僑愛郵局行員通報，一名婦人疑似遭詐騙，正欲解除定存提領50萬元。警方立即趕往現場，發現何姓婦人神情緊張並自稱接獲「警察」來電，要求需配合調查，叫她提領50萬元，再擇地點面交。

▲行員查覺有異通報警方前來勸說阻詐。（圖／大溪警分局提供）

員警一聽就了解此為假警察真詐騙的伎倆，現場耐心說明詐騙集團假冒警察以帳戶涉案為由，要求她解除定存，幸虧此次郵局行員積極關懷提問，並依照既有防詐SOP通報警方，經多方查證後，成功讓何婦打消領款念頭，及時阻止詐騙得逞。



大溪警分局表示，將持續與轄內金融機構密切合作，推動「關懷提問」機制，遇有疑似詐騙情形即時通報，警方也會第一時間介入協助，以保障市民財產安全，警方呼籲民眾如接獲陌生來電要求操作金融帳戶或匯款，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報警諮詢，避免落入詐騙陷阱。