　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園婦落假警察陷阱　郵局提領50萬定存遭勸阻

▲何姓婦人前往郵局欲解除50萬元定存。（圖／大溪警分局提供、下同）

▲何姓婦人前往郵局欲解除50萬元定存。（圖／大溪警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名76歲何姓婦人遭假警察詐騙欲提領50萬元，機警行員發現異狀通報警方，真警察現身耐心勸說終讓何婦放棄提領。警方表示，若非郵局行員機警發現異狀通報警方，何婦恐落入詐騙集團陷阱。

▲何姓婦人前往郵局欲解除50萬元定存。（圖／大溪警分局提供、下同）

大溪分局圳頂派出所16日中午接獲轄內僑愛郵局行員通報，一名婦人疑似遭詐騙，正欲解除定存提領50萬元。警方立即趕往現場，發現何姓婦人神情緊張並自稱接獲「警察」來電，要求需配合調查，叫她提領50萬元，再擇地點面交。

▲行員查覺有異通報警方前來勸說阻詐。（圖／大溪警分局提供）

▲行員查覺有異通報警方前來勸說阻詐。（圖／大溪警分局提供）

員警一聽就了解此為假警察真詐騙的伎倆，現場耐心說明詐騙集團假冒警察以帳戶涉案為由，要求她解除定存，幸虧此次郵局行員積極關懷提問，並依照既有防詐SOP通報警方，經多方查證後，成功讓何婦打消領款念頭，及時阻止詐騙得逞。

大溪警分局表示，將持續與轄內金融機構密切合作，推動「關懷提問」機制，遇有疑似詐騙情形即時通報，警方也會第一時間介入協助，以保障市民財產安全，警方呼籲民眾如接獲陌生來電要求操作金融帳戶或匯款，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報警諮詢，避免落入詐騙陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
母女雪隧下車互毆原因曝！她想播手機音樂...媽要她專心開車
快訊／雷霆正式聽牌！　NBA總冠軍G5大勝
獨／高雄又有大咖！「30億天團」確定來台
富二代、法官兒撈1.5億　辦性愛雜交趴！一審輕判
快訊／19縣市大雨特報！大雷雨炸3地「防冰雹」
北捷新蘆線男大動作吵鬧！乘客急往後閃畫面曝
快訊／王文洋發2聲明反擊！
今天午前雷雨報到炸全台　「北部最劇烈」
「樋口飯糰」衝突原因曝！女房東控惡意不繳租：她只匯4000元
快訊／大谷首局狂飆161公里！　僅投1局退場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東太麻里多元照顧中心正式啟用　打造南迴長照新據點

「Go Ocean」平台掌握海象風險　守護戲水安全

桃園婦落假警察陷阱　郵局提領50萬定存遭勸阻

強化災害應變能量　台東縣辦理漂流木防災聯合演練

戲水變驚險！台南男遭浪沖走緊抓消波塊　海巡英勇跳海救人

成大醫院響應器官捐贈紀念日　以「願滿．圓滿」傳遞生命

《小黑琵》第15輯出刊！收錄96件學童傑作　兒童藝術教育節展出

台中21歲「黑戶青年」生病只吃成藥　市府安排健檢…要有身分了

2025桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎　張善政：打造閩南文化盛典

會考成績竟未列入分發　李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

台東太麻里多元照顧中心正式啟用　打造南迴長照新據點

「Go Ocean」平台掌握海象風險　守護戲水安全

桃園婦落假警察陷阱　郵局提領50萬定存遭勸阻

強化災害應變能量　台東縣辦理漂流木防災聯合演練

戲水變驚險！台南男遭浪沖走緊抓消波塊　海巡英勇跳海救人

成大醫院響應器官捐贈紀念日　以「願滿．圓滿」傳遞生命

《小黑琵》第15輯出刊！收錄96件學童傑作　兒童藝術教育節展出

台中21歲「黑戶青年」生病只吃成藥　市府安排健檢…要有身分了

2025桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎　張善政：打造閩南文化盛典

會考成績竟未列入分發　李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

美光HBM客戶再加一　成功導入AMD AI平台

資深音樂人89歲陳彼得離世！　兒痛發訃告：曲未終，人不散

每月加班45hrs司機中風猝死　法官認定「過勞」判獲賠486萬

黑熊防災盒1380元！他查Amazon傻了「台幣1千有找」：東西更多

黑熊學院防災盒「停電用灯」遭疑簡體字！網解答是日文　產地曝光

羅廷瑋闖社區活動宣講反罷免遭「請離」　住戶砲轟：這不是政治場合

知名高檔義式冰淇淋「Venchi」出包！外帶盒含螢光增白劑

135歲加拉巴哥象龜成為新手爸　動物園同時慶祝生日和首次父親節

台南情侶吵架失控！她開窗丟衣物化妝品洩憤　最高罰2400

快訊／大雷雨轟新北宜蘭　警戒範圍曝

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

地方熱門新聞

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

台中21歲「黑戶青年」生病只吃成藥　市府安排健檢

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

會考成績竟未列入分發李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎

議員質疑縣農會設嘉義市恐違法　農會總幹事回應

個資法修正陳亭妃提案全過「非公務機關」應正面表列納管

基隆消防員2周密集訓練　實戰模擬火場求生救援

疾管署調整2劑JN.1疫苗間隔建議為2個月

首爾賽場揚名國際嘉藥西廚隊勇奪三銀四銅再創高峰

新北推「護老反暴」行動　籲全民加入守護行列

《小黑琵》第15輯出刊！收錄96件學童傑作

成大醫院響應器官捐贈紀念日傳遞生命延續感動

戲水變驚險！台南男遭浪沖走緊抓消波塊海巡英勇跳海救人

更多熱門

相關新聞

「師徒制」投資平台嘗甜頭　砸200萬始知被騙

「師徒制」投資平台嘗甜頭　砸200萬始知被騙

一名被害人透過LINE結識自稱「曾聖倫」的網友，對方以投資虛擬貨幣為由誘騙其加入假投資平台，初期採「師徒制」博取信任，並營造提領成功假象，讓被害人首次成功提領新臺幣2294元（約970元泰達幣），最終投入共200萬餘元後無法出金，才驚覺遭詐。

水原一平入監服刑　關押地點曝

水原一平入監服刑　關押地點曝

裝高血壓閃兵竟靠憋氣　醫：檢測時「要求開口」就可拆穿

裝高血壓閃兵竟靠憋氣　醫：檢測時「要求開口」就可拆穿

司法高官遺孀遭詐　車手收款百萬被訴

司法高官遺孀遭詐　車手收款百萬被訴

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

關鍵字：

假警察詐騙陷阱行員聯手阻詐

讀者迴響

熱門新聞

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

今全台變天！　「雨最大」地區曝

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

黑熊學院推1380元防災盒！醫：單買450元

中天小姐姐如張鈞甯爆紅！　返台第一餐樸實無華

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

5歲童確診矮小症　元凶竟是爸爸

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面