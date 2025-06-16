55K男「交往1年」被女友榨乾！他生日收1物爆心寒：清醒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友與研究所女友交往1年，月薪5萬5的他，不管是約會、吃飯或出遊，從未讓對方出錢，而女友則天天曬精品、香水炫富，卻連飲料都不願意負擔；如今，他忍無可忍攤牌，也不禁感慨「覺得自己終於清醒了。」

男網友在Dcard發文提到，他是25歲的普通上班族，月薪55K，房租8K，能存的錢其實不多，卻很願意在女友身上花錢；而女友是研究所學生，家境小康偏好，家裡給的生活費不少，「交往1年，她從沒為我們的約會付過半毛錢；但她在IG天天曬精品、名牌、香水，還有出國去哪裡玩。」

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原PO無奈表示，交往期間，每一餐、每一張電影票、每一次叫車、每一杯飲料到每一趟小旅行，通通都是他出錢，「我曾開玩笑說，我們快變成單方面贊助了；而她竟回我，因為你愛我呀，不然你幹嘛請我？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

更讓他心寒的是，生日時女方只送了他一張手寫卡片，然後還自以為是地說，「你不是常說感動最重要嗎？我很用心寫喔！」

直到這周，女生傳訊息說，想吃一家新開的高級義式餐廳，在他委婉拒絕後，竟回「你最近是不是越來越小氣了，以前你不會這樣欸？」這番話讓他瞬間心寒，直接打電話攤牌，並斬斷了這段情。

對此，網友們紛紛回應，「一直都被單方面索取，連男方生日只給一張卡片，真的超沒誠意，連小錢也不想花在男生身上，難怪久了心寒」、「Baby我們的感情好像提款機，讓我突然餘額空又急速歸零」、「建議金錢觀最好交往一開始就先談好。女方就是認為都要男方出的類型，一開始你都讓她，她便認為可以照著這個模式走」、「不快分還留著過年？」「這叫家教不好，跟家境沒有什麼太大關係，家裡有錢的，父母才不會讓自己女兒像一副乞丐模樣」。