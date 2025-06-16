「山盟海誓」護台灣！基隆長庚40周年　百人牽罟淨灘永續傳愛

▲基隆長庚40年牽罟淨灘護台灣。（圖／基隆長庚醫院提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆長庚紀念醫院昨（15日）於新北市萬里區舉辦「百人同心協力向前行」40周年慶系列活動，結合傳統牽罟、淨灘環保與社區關懷三大主軸，吸引逾170名醫護同仁及家眷熱情參與。活動共清運100公斤海灘廢棄物，並將漁獲全數捐贈當地長者，具體實踐醫療機構的社會責任。

這場別具意義的活動特別復興瀕臨失傳的「牽罟」漁法，這項北海岸百年傳統技藝，不僅凝聚團隊向心力，更彰顯醫院對海洋永續的重視。基隆長庚醫院院長賴旗俊親自將當日捕獲漁獲致贈金山區老人會及金包里社區發展協會，場面溫馨感人。

自2018年起，基隆長庚持續推動北海岸巡迴醫療服務，整合多專科醫療團隊提供健康篩檢與衛教諮詢。統計數據顯示，經過多年努力，當地居民血壓異常率從2020年的12%大幅降至2024年的7.2%，血糖異常率也由9%下降至7.7%，具體展現社區醫療的卓越成效。

賴旗俊院長強調，「作為社區健康守護者，我們始終秉持『以人為本』理念，將醫療服務延伸至社區每個角落。」活動當天，許多在地長者特別到場表達感謝，一位社區居民表示：「定期參加健康促進活動，讓我們更能掌握自身健康狀況。」

這場周年慶活動不僅傳承文化、守護環境，更展現醫療機構推動社會永續的決心。透過實際行動，基隆長庚持續落實偏鄉醫療平權，為北海岸居民健康把關。