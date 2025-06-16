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舉手搶答、笑聲不斷　寶桑警以互動宣導守法觀念

▲寶桑警用互動傳遞守法觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲寶桑警用互動傳遞守法觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升學童的交通安全意識與法治觀念，台東警察分局寶桑派出所日前前往寶桑國小舉辦校園法治教育宣導活動。活動由所長羅郁瑄親自帶隊，內容以「遵守交通規則」、「行人路權」及「自我保護」為主軸，透過生動講解與互動問答，協助學生從小建立正確的守法態度與危機應變能力，營造安全、健康的校園環境。

羅郁瑄所長以圖文並茂的簡報方式，詳細說明行人穿越道路時的安全規範，以及轉彎車輛應禮讓行人的交通常識。他也提醒學生，在通學途中應避免低頭滑手機、邊走邊玩等危險行為，強調時時保持警覺的重要性。

此外，羅所長也結合生活實例，向學生介紹如何在遇到危險情境時保護自己，包括遇到陌生人接近、被跟蹤或身體不適等情況時的應對方式與求助管道。透過活潑、生動的教學風格與實用資訊，成功引起學生共鳴，現場氣氛熱烈，學生踴躍提問、積極參與，學習成效顯著。

台東警察分局表示，持續深入校園推動法治教育，能有效培養學童正確的交通安全與自我保護觀念，為未來社會建立良好守法基礎。未來將持續與各級學校合作，推動更多教育宣導活動，讓法治教育融入學生日常學習，全面強化其安全意識與自我防護能力。

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