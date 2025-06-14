快樂聯播網開播30年！從聲音陪伴到永續實踐　開啟ESG新篇章

▲快樂聯播網30週年慶在大遠百廣場舉辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

在這個瞬息萬變的媒體時代，能屹立三十載，絕對不是件容易的事。然而，快樂聯播網 不僅做到了，更在今（14）日下午於高雄大遠百正門前廣場，以一場名為「快樂三十，永續擁你」的週年慶活動，向各界展現了他們不甘於守舊、積極擁抱未來的雄心。這場活動不只是慶祝，更是一場深具意義的 ESG 永續經營 實踐成果發表會，現場氣氛之熱烈，足以證明這家「老牌」電台，依舊魅力不減。

快樂聯播網董事長蔡方珠女士，這位業界的資深舵手，在致詞時語重心長地表示：「三十年來，全台快樂聯播網的每一個地方電台，都以聲音陪伴著每一位聽眾，傳遞快樂。但我們不只傳遞快樂，更以實際行動回應社會與環境保護的需求。」蔡董事長強調，未來快樂聯播網將持續深耕「文化永續經營」理念，透過凝聚每個人的正能量，邁向下一個永續的三十年。這番話，不僅是對過去的肯定，更是對未來的承諾，展現了快樂聯播網不僅要「聲」入人心，更要「根」入社會的決心。

活動現場的安排，也處處可見其用心。除了有 愛唱歌手合唱團、靈聲天團 等知名團體的精彩演出，為現場增添了豐富的音樂與文化氣息外，最吸睛的莫過於那些結合環保理念的裝置藝術。這些主題意象不只美觀，更直接傳遞了「永續即生活」的核心精神，讓參與者在感受歡慶氛圍的同時，也能潛移默化地接受環保意識的薰陶。

為了讓民眾對當前熱議的 ESG 概念有更深入的了解，快樂聯播網特別設置了「ESG 推廣活動闖關區」。這不是簡單的知識宣導，而是將環境保護（Environment）、企業社會責任（Social）與公司治理（Governance）三大面向，融入趣味橫生的互動體驗中。透過這些精心設計的關卡，參與者在遊戲娛樂中，不知不覺地提升了對永續議題的關注與認知。這種寓教於樂的方式，無疑比枯燥的說教更具成效。

此次活動，快樂聯播網展現了其高超的跨界資源整合能力，不僅連結了在地社群，更獲得了眾多企業與媒體的高度關注與正面迴響。這不僅是對快樂聯播網三十週年的最佳獻禮，更是其致力於推廣 ESG 永續精神的具體證明。活動最終圓滿落幕，不單單只是慶祝了快樂聯播網的「三十而立」，更重要的是，它開啟了快樂聯播網邁向永續轉型的新篇章。