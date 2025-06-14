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基隆消防強化火災應變能量　進駐松齡長照機構實兵演練

▲基隆消防強化火災應變能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防強化火災應變能量，降低災害發生時人命風險。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升長照機構面對火災事故的應變能力，基隆市消防局第二大隊於13日下午，前往位於暖暖區的「私立松齡社區長照機構」實施火災搶救實兵演練。本次演練依照安養中心實際狀況進行模擬，涵蓋火警發生時的緊急應變、長者疏散與跨單位合作等重點流程，藉此強化防災應變機制，降低災害發生時的人命風險。

松齡長照機構為日間照顧中心，設於一棟地上四層、地下ㄧ層的鋼筋混凝土建築內，照護空間位於三、四樓，服務時間為每日早上8點至下午5點。機構共配置13位工作人員，最高可收容60位長者，分為兩個照護區，每區30人。由於多數住民行動不便或需他人協助，為火場中典型的弱勢避難族群，火警發生時需投入更多人力協助疏散。

▲基隆消防強化火災應變能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

本次演練動員第二大隊所屬11輛消防車與2輛救護車，合計13車26名消防與救護人員參與，模擬建物內部發生火警後，針對不同樓層、不同區域的疏散困難情境，進行通報、初期滅火、長者疏散、患者搬運、現場搶救及緊急後送等各項作業流程，力求貼近實戰狀況。

考量長照機構住民多無法獨自完成滅火、通報或逃生任務，火災應變模式也須從「滅火、通報、避難逃生」的基本步驟，進階為「RACE」四大原則：R（Rescue）救援撤離、A（Alarm）立即通報、C（Contain）控制火煙、E（Extinguish/Evacuate）初期滅火與疏散行動。

▲基隆消防強化火災應變能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

演練過程中，機構人員依照平時訓練流程，迅速啟動應變機制，協助長者安全疏散至指定避難區。消防人員則同步部署水線控制火勢，進行室內搜索與人命救援，全程展現高度默契與專業執行力。

第二大隊長高瓊瑤表示，長照機構收容的多為高齡與身障者，防災準備工作須更為周延，平時定期辦理演練、建立完善的防火管理與通報制度，才能真正提升災害處理效能，守護長者生命安全。

▲基隆消防強化火災應變能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防強化火災應變能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

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