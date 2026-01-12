　
把時代唱成鄧麗君！鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩1/24齊聚雲林表演廳　致敬永恆歌后

▲▼雲林,鄧麗君,鳳小岳,吳汶芳,魏嘉瑩,表演。（圖／雲林縣政府提供）

▲《把時代唱成鄧麗君》音樂會1月24日雲林登場，採索票免費入場。（圖／雲林縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

歌聲跨越時空，將時代淬鍊成永恆。為了懷念大家心中永遠的鄧麗君，雲林縣政府將於1月24日週六晚間，在雲林表演廳舉辦一場專屬她的音樂饗宴。縣長張麗善與多位貴賓親臨記者會現場，鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳也特別出席支持。現場由一場驚艷全場的情境演繹揭開序幕，彷彿將時光倒流，重現歌后的迷人丰采。民眾即日起可透過Opentix系統索票，一同進入那段動人的音樂歲月。

▲▼雲林,鄧麗君,鳳小岳,吳汶芳,魏嘉瑩,表演。（圖／雲林縣政府提供）

▲縣長張麗善邀請全世界鄧麗君歌迷來雲林，聆聽經典。

本次1月24日（六）音樂會以「把時代唱成鄧麗君」為主題，邀請影視歌三棲藝人鳳小岳、實力唱將吳汶芳、清新創作歌手魏嘉瑩，以及新生代創作歌手、BOOM!怪物星人成員郁采真同台演出，並由風格親切、深受年輕世代喜愛的主持人寶賤擔任音樂會主持。透過不同世代音樂人的聲音與當代曲風，重新詮釋經典旋律，讓熟悉的歌聲在舞台上產生嶄新生命，帶領觀眾在歌聲與引導之中，回味跨世代的情感記憶。

▲▼雲林,鄧麗君,鳳小岳,吳汶芳,魏嘉瑩,表演。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼演出陣容包含影視歌三棲藝人鳳小岳、創作型女歌手吳汶芳、魏嘉瑩、郁采真，透過不同世代音樂人的聲音交會，重新詮釋經典旋律，展現跨世代的音樂共感。

▲▼雲林,鄧麗君,鳳小岳,吳汶芳,魏嘉瑩,表演。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，1月29日為鄧麗君小姐生日。雲林縣政府自2018年起，正式將該日訂定為「鄧麗君日」，並於每年生日前後持續辦理紀念活動，至今已累積深厚的文化底蘊，成為雲林具代表性的年度文化品牌。去年更進一步將單一紀念日擴展為「鄧麗君月」，透過不同表演團隊多元的策劃，讓各個年齡層的觀眾在音樂中找回自己的記憶與情感。今年更延伸出「把時代唱成鄧麗君」，這不是一場模仿或翻唱的音樂會，而是用今天的聲音，重新唱回那個年代的情感與記憶。鄧麗君不只是一段時代記憶，而是持續與當代社會對話的文化符號。

張縣長指出，鄧麗君的音樂橫跨語言、地域與世代，不僅是華語流行音樂史上的重要里程碑，也深刻形塑了許多人的情感記憶與時代風景。鄧麗君的歌，曾在收音機裡、卡帶裡、家裡的客廳裡響起，成為一個世代最溫柔的背景音。透過「把時代唱成鄧麗君」，讓年輕世代用自己的方式重新認識鄧麗君，也讓曾被她歌聲陪伴成長的民眾，在熟悉旋律中再次找回感動。」《把時代唱成鄧麗君》不是回顧經典，而是一場跨世代的音樂對話。透過不同世代音樂人的重新詮釋，讓經典歌曲在舞台上產生新的生命，也讓鄧麗君成為跨世代共感的文化橋梁。

▲▼雲林,鄧麗君,鳳小岳,吳汶芳,魏嘉瑩,表演。（圖／雲林縣政府提供）

▲副縣長陳璧君出席表示，透過跨世代音樂人重新詮釋經典，讓鄧麗君的歌聲持續與當代社會對話，成為世代共感的文化橋梁。

雲林縣文化觀光處代理處長陳世訓表示，本次音樂會在節目編排上特別著重情感層次與時代氛圍的鋪陳，透過現場演唱與舞台視覺設計，帶領觀眾走進鄧麗君音樂所形塑的時代風景，從熟悉的旋律中，看見不同世代對同一首歌的理解與共鳴，進一步展現音樂作為文化載體的深厚力量。

▲▼雲林,鄧麗君,鳳小岳,吳汶芳,魏嘉瑩,表演。（圖／雲林縣政府提供）

▲《把時代唱成鄧麗君》音樂會透帶領觀眾走進鄧麗君音樂所形塑的時代風景，展現音樂作為文化載體的深厚力量。

《把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會》將於1月24日（六）晚間7點在雲林表演廳演出，邀請民眾走進劇場，在歌聲中回望時代、感受情感，也在跨世代的聲音交會中，與鄧麗君再次相逢，讓經典在雲林持續被傳唱。音樂會將於 115年1月13日（二）中午12點起，於 OPENTIX 兩廳院文化生活開放索票，邀請民眾把握機會，走進雲林表演廳，在歌聲中與經典再次相遇。

▲▼雲林,鄧麗君,鳳小岳,吳汶芳,魏嘉瑩,表演。（圖／雲林縣政府提供）

1/24音樂會主持人與演出者介紹

主持人｜寶賤
寶賤（Hao）為新生代人氣主持人與內容創作者，擅長以親切自然、節奏明快的主持風格串聯現場氣氛，近年活躍於大型活動、音樂演出及青年文化相關場合，深受年輕世代喜愛。

演出者｜鳳小岳
鳳小岳為臺灣影視歌三棲藝人，以電影《艋舺》、《女朋友．男朋友》等作品廣為人知，近年亦投入音樂創作與演唱，展現成熟內斂的音樂魅力。

演出者｜吳汶芳
吳汶芳為創作型女歌手，以溫暖細膩的嗓音與真摯詞曲風格深受樂迷喜愛，擅長以吉他為創作核心，作品情感真誠動人

演出者｜魏嘉瑩
魏嘉瑩為創作歌手、詞曲作者，現為 Arrow Band 主唱，音樂風格清新真誠，作品兼具情感深度與旋律感染力，是近年備受矚目的新生代音樂人。

演出者｜郁采真
郁采真（小V）為女子團體 BOOM!怪物星人成員

雲林消防、義消57人獲楷模表揚　張麗善致敬第一線英雄

雲林消防、義消57人獲楷模表揚　張麗善致敬第一線英雄

雲林縣消防局於今（10）日舉辦第七屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，由縣長張麗善與雲林縣議會議長、同時也是雲林義消總隊總隊長的黃凱，親自向長年站在第一線、守護縣民安全的消防與義消夥伴致上最高敬意。今年共有57位消防與義消人員獲選楷模，表揚他們在公共安全守護上的無私奉獻。

卓榮泰視察元長樂活運動館　中央核定1.2億助地方

卓榮泰視察元長樂活運動館　中央核定1.2億助地方

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

男IG秀槍嗆三字經…涉恐嚇被拘提　改造手槍曝

男IG秀槍嗆三字經…涉恐嚇被拘提　改造手槍曝

雲林宣布跟進營養午餐免費　不惜舉債

雲林宣布跟進營養午餐免費　不惜舉債

雲林鄧麗君鳳小岳吳汶芳魏嘉瑩表演

