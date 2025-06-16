高雄大樹暴雨淹慘…水溝挖出600kg雜草　民眾傻眼：多久沒清了

▲暴雨淹慘，水溝竟清出600公斤雜草。（圖／翻攝古厝紅茶冰FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

受到0613熱帶性低氣壓影響，高雄降下大雨，多處傳出積淹水災情，一家在大樹區飲料店PO文抱怨，當地20、30年沒淹水過，結果尋找淹水源頭才發現水溝長滿超密集牧草，傻眼直呼「多久沒清了…」。對此，高雄市環保局追查後表示，6月5日才剛清疏過，研判是大雨將上游邊坡雜草沖刷至大排，逕流至道路側溝內，才造成側溝阻塞。

▲▼暴雨淹慘，水溝竟清出600公斤雜草。（圖／翻攝古厝紅茶冰FB粉絲專頁）

大樹區飲料店在淹水當天發文指出，當地20、30年沒過淹水了，結果淹成這樣，陪同環保清潔人員一起尋找漲水的源頭，竟發現水溝裡長滿超密集的牧草。 店家傻眼直呼「就知道這水溝有多久沒清了⋯（超誇張）」，只能清理部分，其餘的要等好天氣用怪手來挖了，這回水溝塞的很嚴重，一稍微大雨，水順間滿出來。

▲▼環保局研判，大雨將邊坡雜草沖刷至大排，逕流至道路側溝內，造成側溝阻塞。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，環保局指出，經查該路段是夜市擺攤路段，每兩週定期清理一次，最近一次清疏日期為6月5日。經查6月13日大雨將上游邊坡雜草沖刷至大排，逕流至道路側溝內，造成側溝阻塞。當日大樹區清潔隊發現此情況，立即派員至該路段進行清疏，總計清出雜草約600公斤。

環保局統計，截至6月12日，全市側溝清疏長度2882公里、側溝清疏重量18546公噸，側溝清疏長度年度目標達成率62.24%，側溝清疏重量年度目標達成67.82%；大樹區隊側溝清疏長度約44公里，側溝清疏重量約264 公噸。