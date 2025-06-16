自備容器更環保　燈管、電池、高壓瓶罐回收換好康活動

▲燈管、電池、高壓瓶罐回收換好康活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣正確的資源回觀念，台東縣環保局將於18日17時至19時，在台東大潤發一樓賣場入口處舉辦「自備容器 環保清潔劑補充站活動」。活動當天，民眾只需攜帶下列任一類資源回收物前來，即可現場兌換環保洗潔精500克：包含5件廢高壓容器、2公斤廢電池（不含鉛蓄電池）或2公斤廢照明光源。每人每類資源限兌換一次，若攜帶兩類不同資源，可兌換兩次，當日每人最多可補充1,000克的環保洗衣精或洗碗精，數量有限，兌完為止。

台東縣政府表示，此次活動是響應聯合國永續發展目標（SDG 12）「責任消費與生產」的具體行動，並落實資源循環再利用與環境永續理念。現場提供之洗潔精均為取得環保標章之產品，具備低污染、可回收與節省資源等特性，不僅實用，更兼顧環境友善。活動也鼓勵民眾自備容器參與，減少一次性塑膠製品使用，透過日常小行動實踐環保精神，提升對永續議題的關注與參與，共同打造宜居永續的台東。

環保局指出，廢燈管、電池與高壓容器是常見卻易被忽視的重要資收項目，若未妥善處理，恐造成安全風險。例如鋰電池、瓦斯罐及髮膠噴霧劑等高壓容器含有易燃成分，若遭擠壓或撞擊，可能引發火災或爆炸意外；而破損的傳統燈管，不僅玻璃碎片易傷人，其內含汞蒸氣也可能危害人體健康。為此，環保局透過辦理回收換好康活動，鼓勵民眾以正確方式回收，並藉由實際行動傳遞資收安全的重要性。

環保局呼籲，資源回收除了環保，更關乎安全。以正確方法回收廢電池、高壓瓶罐與燈管，不僅能有效防止摩擦擠壓產生火花、避免爆炸意外，也能保護第一線清潔人員的作業安全。歡迎鄉親踴躍參加此次活動，為台東的環境永續盡一份心力。