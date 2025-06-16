　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

自備容器更環保　燈管、電池、高壓瓶罐回收換好康活動

▲燈管、電池、高壓瓶罐回收換好康活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲燈管、電池、高壓瓶罐回收換好康活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣正確的資源回觀念，台東縣環保局將於18日17時至19時，在台東大潤發一樓賣場入口處舉辦「自備容器 環保清潔劑補充站活動」。活動當天，民眾只需攜帶下列任一類資源回收物前來，即可現場兌換環保洗潔精500克：包含5件廢高壓容器、2公斤廢電池（不含鉛蓄電池）或2公斤廢照明光源。每人每類資源限兌換一次，若攜帶兩類不同資源，可兌換兩次，當日每人最多可補充1,000克的環保洗衣精或洗碗精，數量有限，兌完為止。

台東縣政府表示，此次活動是響應聯合國永續發展目標（SDG 12）「責任消費與生產」的具體行動，並落實資源循環再利用與環境永續理念。現場提供之洗潔精均為取得環保標章之產品，具備低污染、可回收與節省資源等特性，不僅實用，更兼顧環境友善。活動也鼓勵民眾自備容器參與，減少一次性塑膠製品使用，透過日常小行動實踐環保精神，提升對永續議題的關注與參與，共同打造宜居永續的台東。

環保局指出，廢燈管、電池與高壓容器是常見卻易被忽視的重要資收項目，若未妥善處理，恐造成安全風險。例如鋰電池、瓦斯罐及髮膠噴霧劑等高壓容器含有易燃成分，若遭擠壓或撞擊，可能引發火災或爆炸意外；而破損的傳統燈管，不僅玻璃碎片易傷人，其內含汞蒸氣也可能危害人體健康。為此，環保局透過辦理回收換好康活動，鼓勵民眾以正確方式回收，並藉由實際行動傳遞資收安全的重要性。

環保局呼籲，資源回收除了環保，更關乎安全。以正確方法回收廢電池、高壓瓶罐與燈管，不僅能有效防止摩擦擠壓產生火花、避免爆炸意外，也能保護第一線清潔人員的作業安全。歡迎鄉親踴躍參加此次活動，為台東的環境永續盡一份心力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
94%假的！只有165份連署書是真的　吳思瑤：賴苡任自導自演
快訊／超商前自撞！駕駛疑癲癇發作　不斷抽搐
快訊／板橋恐怖車禍！　紅牌重機斷成2截
快訊／防冰雹、強陣風！大雷雨轟2縣市　國家警報響了
快訊／沙崙海水浴場意外！法籍男無呼吸心跳
快訊／金建希住院了！　舊疾惡化
台人花4億買山寨品！　手法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市社會住宅發展兩案將完工　王美惠關注進度

「一門中原」　曾傳傑父子3人中原設計學院同年畢業

竹市「戒癮之路 伴你前行」　反毒圖文設計比賽開跑

黃偉哲力薦「南得極品」再戰台北食品展　台南業者共展農產實力

自備容器更環保　燈管、電池、高壓瓶罐回收換好康活動

助力公共安全！有南企業捐贈救護車　黃偉哲感謝：為城市注入溫暖力量

一站式專人服務　台東縣銀髮人才服務據點正式啟用

舉手搶答、笑聲不斷　寶桑警以互動宣導守法觀念

金門生育贈禮計畫　首創「免申請、免等待、現場即領」簡政便民

新樓醫院歡慶創院160週年　賴清德：始終充滿愛與信仰

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

嘉義市社會住宅發展兩案將完工　王美惠關注進度

「一門中原」　曾傳傑父子3人中原設計學院同年畢業

竹市「戒癮之路 伴你前行」　反毒圖文設計比賽開跑

黃偉哲力薦「南得極品」再戰台北食品展　台南業者共展農產實力

自備容器更環保　燈管、電池、高壓瓶罐回收換好康活動

助力公共安全！有南企業捐贈救護車　黃偉哲感謝：為城市注入溫暖力量

一站式專人服務　台東縣銀髮人才服務據點正式啟用

舉手搶答、笑聲不斷　寶桑警以互動宣導守法觀念

金門生育贈禮計畫　首創「免申請、免等待、現場即領」簡政便民

新樓醫院歡慶創院160週年　賴清德：始終充滿愛與信仰

朴寶劍要來了！首度造訪高雄「8月17站上高流」　門票搶票日看這裡

悍妻拿滾燙熱水潑灑　夫裸下體奪門逃命！搶救3個月才脫險

嘉義市社會住宅發展兩案將完工　王美惠關注進度

黃呂錦茹遭起訴　藍北市黨部發聲：勿因立場差異而進行政治性審判

「一門中原」　曾傳傑父子3人中原設計學院同年畢業

94%假的！只有165份連署書是真的　吳思瑤：賴苡任自導自演大半年

黑熊學院推1380元防災盒！醫一算「單買約450元」：賣給愛台灣的人

00919除息前受益人、規模雙創高　擠進4000億俱樂部

傳民眾申辦新青安遭拒　台銀、合庫銀、華銀承作貸款以5P原則

快訊／林口超商前轎車自撞冒煙　駕駛疑癲癇發作被救出送醫

【慶典大變調】川普閱兵「全美爆示威潮」　民主黨州議員中槍亡嫌犯在逃中

地方熱門新聞

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

台南男夜闖北區民宅女子嚇到不敢回家住

金門首創生育贈禮 免申請、免等待、現場即領

菲律賓國慶嗨翻新北　大都會公園變身達人秀

台南東山住宅清晨傳火警！疑焚燒金紙釀禍無人傷亡

龍岡清真寺伊斯蘭文化交流　分享信仰

新北全面掃蕩獸鋏　動保處籲檢舉違法陷阱

疾管署調整2劑JN.1疫苗間隔建議為2個月

新樓醫院歡慶創院160週年賴清德感恩始終充滿愛與信仰

南科營收破9千億！AI助攻寫歷年同期新高

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

力挺清寒學子大觀音亭暨興濟宮頒獎33位青年才俊

新北農創所「有種茶」推限定茶體驗

咖啡裡拉出夢想！長榮女中學生通過中階認證

更多熱門

相關新聞

一站式專人服務　台東縣銀髮人才服務據點正式啟用

一站式專人服務　台東縣銀髮人才服務據點正式啟用

為因應少子化與高齡化趨勢所帶來的人口結構轉變，台東縣政府16日正式啟用「台東縣銀髮人才服務據點」，由縣長饒慶鈴、社會處長陳淑蘭及勞動部高屏澎東分署長郭耿華共同主持揭牌儀式，象徵本縣在活化銀髮人力資源政策上邁入嶄新里程。

舉手搶答、笑聲不斷　寶桑警以互動宣導守法觀念

舉手搶答、笑聲不斷　寶桑警以互動宣導守法觀念

高雄暴雨淹慘　水溝清出「600kg雜草」

高雄暴雨淹慘　水溝清出「600kg雜草」

關懷一句話挽救畢生積蓄　瑞源警與超商店員聯手阻詐

關懷一句話挽救畢生積蓄　瑞源警與超商店員聯手阻詐

台東美術教育學會「2025愛的調色盤」畫展開展

台東美術教育學會「2025愛的調色盤」畫展開展

關鍵字：

環保回收台東

讀者迴響

熱門新聞

即／台中黑戶爸找到了！曝沒報戶口原因

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

快訊／林依晨二寶生了！　

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

26歲女模拍片慘死！銀行員手段兇殘曝

快訊／大雷雨來了！　2縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面