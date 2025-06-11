基隆惡少騎樓狂抽電子菸！超秋嗆警：我法律系的　慘被打臉

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局昨（10）日晚間執行巡邏勤務時，發現多名未成年少年聚集於騎樓下吞雲吐霧，員警上前盤查時，有少年企圖丟掉電子菸，部分少年不滿盤查開始叫囂，甚至有人嗆聲稱「我法律系的啦」警方立即通報支援警力到場，並將3人帶回派出所，並查扣現場棄置之電子菸進行檢驗，初步排除含有依托咪酯成分，訊後依《菸害防制法》函請衛生局裁罰。

▲基隆3少年嗆警「我法律系的」，抽電子菸結局曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

事發於10日晚間約10時許，基隆市警察局第一分局南榮路派出所員警，巡邏行經愛三路與仁二路口時，發現騎樓處有10多名少年聚集吸食電子菸。員警上前盤查，部分少年見狀急忙藏匿或丟棄，並與警方發生言語衝突，其中一人甚至高聲嗆警，聲稱自己是「法律系學生」。

因少年態度囂張，警方立即請求線上警力支援，大批警網迅速到場，少年見警力壓陣後紛紛鳥獸散，僅留下3名仍在吸食電子菸的少年，警方隨即將3人帶返派出所，並將現場棄置的電子菸送驗。經初步檢驗，未發現含依托咪酯（俗稱「喪屍藥」）等毒品成分。

基隆警第一分局呼籲，《菸害防制法》於2023年3月22日正式實施，已將電子菸納入類菸品正式管制，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，另不肖業者加入依托咪酯製造成「喪屍煙彈」更是危害國人健康，隨著暑假將近，基隆市警方將持續取締，以保護青少年健康成長。