台灣民主先鋒陳婉真辭世　故鄉彰化舊識：她罹癌去泰國治療

▲前立委、台獨運動者陳婉真病逝於清邁，享壽75歲。（圖／邱萬興授權提供）

記者唐詠絮／彰化報導

曾擔任立委及國大代表陳婉真於6月10日剛滿75歲，未料竟於翌日凌晨2時34分病逝於泰國清邁醫院，消息震驚台灣社會各界。身為戒嚴時期勇於衝撞威權體制的代表人物，陳婉真的一生橫跨新聞、政治與社會運動，對台灣民主及獨立運動貢獻良多，她的離世令許多人深表惋惜。

陳婉真1950年出生於彰化縣田中鎮，畢業於彰化女中及國立台灣師範大學社會教育學系。她早年投身新聞業，擔任《中國時報》記者，主跑台灣省議會新聞。因採訪接觸黨外人士，逐漸認同民主與台灣獨立理念，並加入「台獨聯盟」，因此被當時的國民黨政府列入政治黑名單。這段經歷成為她日後積極參與台灣民主運動的重要啟蒙。

▲前立委、台獨運動者陳婉真病逝於清邁，享壽75歲。（圖／邱萬興授權提供）

在戒嚴時期，陳婉真以行動挑戰威權體制，是台灣社會運動的重要推動者之一。1990年代，她加入民進黨並成功當選第二屆立法委員（台北縣選區）。然而，因1997年發表爭議性言論，她遭民進黨開除黨籍，此後以無黨籍身份繼續關注公共事務，展現出她對社會改革的堅定信念。

退出政黨後，陳婉真將重心轉向文史工作，並曾擔任彰化縣新聞局長一職。前彰化縣長卓伯源延攬她入閣，正是看中她嚴謹的作風及專業能力。雖然外表給人嚴肅的印象，實際上陳婉真待人和善、真誠，與她共事者皆對她的品格讚譽有加。

▲前立委、台獨運動者陳婉真病逝於清邁，享壽75歲。（圖／邱萬興授權提供）

近年來，陳婉真因健康問題淡出政壇，並傳出罹癌後赴泰國養病。她的突然病逝令故鄉彰化的舊識及台灣民主運動的支持者感到悲痛。陳婉真的一生不僅是台灣新聞、政治與社會運動的縮影，更是民主與自由價值的堅定守護者。她的離去，留下深刻的歷史足跡，也讓人緬懷這位台灣民主的先鋒。