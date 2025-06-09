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台人健保花最多是胸腔、呼吸道　醫無奈吐：胸腔科沒人要加入

▲▼醫院,洗腎,洗腎中心,腎臟病 。（圖／記者徐文彬攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

健保花最多的錢在胸腔與呼吸道疾病，卻沒人想當胸腔科醫師？胸腔重症科醫師蘇一峰在粉專發文，指出台灣醫療體系的荒謬現象，「健保最多花費是胸腔呼吸道疾病，包辦第一名和第三名，結果是胸腔醫師跑光光」，忍不住感嘆「台灣呼吸道疾病成為國病」、「結果胸腔科沒有人要加入。」

蘇一峰轉貼健康雜誌的調查，主題是2023年每人使用健保醫療費用前10大疾病，其中第一名和第三名分別是呼吸器官癌症（177147元）、其他呼吸道疾病（104549元）。這讓身為胸腔科醫師的蘇一峰感嘆，「健保服務最多的醫師，就是最慘的醫師。」

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他表示，健保最多花費是胸腔呼吸道疾病，結果卻是胸腔醫師跑光光，「台灣胸腔專科十年前，全國每年一百人考胸腔專科，現在每年二十人考考專科！」蘇一峰透露，胸腔重症醫師是訓練最久的科別，畢業後再要訓練七年才能考照（PGY一年，內科三年，胸腔兩年，重症一年），不禁感嘆「台灣呼吸道疾病成為國病」、「結果胸腔科沒有人要加入。」

看到貼文後，就有網友心有戚戚焉，「胸腔科醫師守在ICU，很難休假，病人隨時有變化，付出代價就是被點數看的很悲哀」，直嘆「難怪年輕人不敢選了，要不然去外面的RCC（呼吸病房）還划得來（有自費每月），真不捨！」

另外，國內急診人力流失，醫師工會預期各醫院急診可能持續壅塞。新光醫院副院長、台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁表示，急診醫師確實有「平均年齡向上增加」的隱憂，年輕人願意投入急診專科接受訓練，考照的人數卻在減少。

洪子仁表示，現在急診專科醫師在醫院的人數能維持在1700人左右，比前5年微幅增加，近2年也看到年輕人願意到急診專科受訓，不過考照人數卻減少，已看到急診醫師平均年齡往上增加趨勢。

急診醫學會統計，今年以來，台灣已有66位急診醫師離開醫院，急診人力斷崖式流失。衛福部長邱泰源今上午受訪回應，持續改善急診環境，但這牽涉到工作壓力時數，會請各醫院做合理調配。

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