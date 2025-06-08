泰男「躺吊床睡覺」離奇遭勒斃！　破裂布條成殺人武器

▲泰國一名男子酒醉後睡在吊床上，卻離奇被勒斃。（圖／翻攝自Facebook／ห้องข่าวกันร，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子酒醉後在親戚家門外的吊床睡覺，怎知隔日卻被親戚發現他已經沒有呼吸心跳，死亡多時。警方到場調查後發現，竟是吊床上裂開的一段布條離奇勒住他的頸部，導致長時間壓迫致死。

根據The Thaiger報導，泰國東北部四色菊府42歲男子肯（Phantawut “Keng” Pongsatja）5日凌晨被發現陳屍在親戚家外的吊床上。肯的64歲親戚威萊（Wilai Sribunruang）5日凌晨5時左右向警方報案稱，肯躺在她家門口的吊床上，沒有呼吸心跳。

威萊表示，5日當天她一早就起床要準備供奉給僧人的食物，出門後看到肯躺在吊床上，因此想把他叫醒，但叫了幾聲對方都沒有反應，以為他熟睡，就沒有再吵他。然而等她回家後，上前查看才發現肯全身冰冷、一動也不動，這才驚覺大事不妙。

警方到場後展開調查，並未發現打鬥痕跡或異常跡象，肯的身上也沒有明顯外傷，只有脖子周圍有一條淺淺的勒痕。醫療人員到場後判斷，這條勒痕可能是吊床破損的一條布料長時間壓在頸部所造成。

初步研判，肯可能因為喝醉酒，因此陷入深度睡眠，且長時間保持相同姿勢，導致布條就這樣勒住他的脖子，進而影響腦部的血液流動，最終斃命。