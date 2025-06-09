51區真相？UFO謠言竟是「五角大廈」帶頭散播　真實目的曝光

▲陰謀論者謠傳，美國政府在內華達州「51區」，隱藏關於外星人的秘密。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國國防部「全域異常現象解析辦公室」（AARO）調查報告指出，一些流傳多年的不明飛行物（UFO）陰謀論，包括外星人被安置在內華達州「51區」的說法，正是五角大廈帶頭推動，目的則是為了掩蓋秘密武器計畫。

《華爾街日報》等外媒報導，AARO首任辦公室主任柯克帕特里克（Sean Kirkpatrick）2022年被政府指派調查UFO，他的辦公室調查了數十年來的文件、訊息、備忘錄後發現，一些陰謀論追查到最後，竟又繞回五角大廈。

AARO這一份2024年的報告指出，美國軍方認為，冷戰期間讓新科技逃過蘇聯刺探的最好方法，就是將其深埋在關於「51區」的大量陰謀論之中。

▲外星迷們朝聖51區，和站崗軍人形成鮮明對比。（資料照／路透）



1980年代，一名空軍少校訪問51區附近酒吧時，把一張偽造照片交給老闆，顯示著這處秘密政府基地附近出現「飛碟」的畫面，激發了當地人對UFO的熱情。如今該上校早已退役，他向五角大廈調查人員坦承，自己當年正在執行官方任務，傳播假消息以掩飾該基地的真實用途，因為政府在那裡測試第一架隱形戰機「F-117夜鷹」（F-117 Nighthawk）。

這只是政府機構為了保護軍事資產，大加渲染的諸多美國UFO神話之一。其他軍方企圖用陰謀論掩蓋的秘密計畫，則沒有完全公開。

報告也提及其他案例，例如美國空軍曾經呼攏成員們，誆稱有一個名為「洋基藍」（Yankee Blue）的外星飛船調查部隊，還下令永遠不准向任何人提起細節，至今許多空軍成員都不知道自己受騙。

即使在AARO調查期間，類似事件仍在發生中，直到2023年五角大廈下達全面禁令，才終於停止這種做法。目前尚不清楚為何官員要向下屬提供虛假簡報，但有人猜測可能是為了測試忠誠度。

▲美國國防部曾公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片、UAP、不明飛行物。（圖／達志影像／美聯社）

此外，前空軍上尉薩拉斯（Robert Salas）自稱，他1967年在蒙大拿州目睹「飛碟」出現在核彈試驗場上空，隨後一道閃光導致地面上10座碉堡及所有電力系統失效。薩拉斯隨後被命令不准談論自己所見到的一切，因而堅信自己看到的是試圖介入冷戰的外星人。

不過AARO團隊卻發現，薩拉斯看到的，其實是當年剛起步的電磁脈衝測試，確認美國發射井是否能夠承受原子武器輻射，並在蘇聯先發制人之際展開報復。但由於測試失敗了，官員覺得最好沒人知道這個弱點，因此薩拉斯與其他目擊者都被刻意蒙在鼓裡。

美國國防部承認，AARO調查結果沒有完全公開，但承諾將在今年稍晚發布的後續報告之中，進一步實現透明度，「本部致力於發布其歷史紀錄報告（Historical Record Report）第2卷內容，包括AARO對於潛在惡作劇及不真實材料的報告結果。」