數萬人目擊西安城牆上驚現UFO　白色巨大光暈如科幻電影

記者任以芳／綜合報導

大陸陝西西安上個月才出現，疑似雷電雨夜有「飛龍在天」，近日又有民眾集體拍到疑似「不明飛行物」（UFO）出現在知名古蹟西安城牆上空，引發網友熱議。隨後官方也給出解答，原來是發射長征六號改運載火箭時形成的「尾跡」。

綜合陸媒報導，6月7日凌晨，西安城牆上空突然出現了一團奇特的光雲，畫面中一團光雲緩緩升空，不少民眾好奇拿出手機拍攝，並迅速在網路上流傳開來。

畫面中的不明飛行物發出柔和的光芒，拖著長長的尾跡，宛如科幻電影中的場景，讓不少人驚呼「是不是UFO來了」「外星人真的來訪問地球了嗎？」

隨著網路討論的不斷升溫，各種猜測和議論紛至沓來。有人認為這是外星文明的訪問訊號，有人則猜測是軍事演習或特殊氣象現象造成的。一天之後，大陸官方火速給出答案，這是火箭發射形成的「尾跡」，並非UFO。

▲ 西安城牆6日上空驚現UFO? 官方事後證實是發射火箭的尾跡 。（圖／翻攝 人民日報）

相關部門迅速進行了核實和調查。據《人民日報》報導，網傳在西安城牆上空的飛行物其實並非UFO，而是6月6日凌晨4時45分太原衛星發射中心發射長征六號改運載火箭時形成的「尾跡」。當時，該火箭將衛星互聯網低軌04組衛星成功發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

這一官方回應迅速平息了網友的猜測和議論。據專家介紹，暮光效應是一種特殊的氣象現象，通常發生在日落後或日出前的特定時間段內。當火箭發射升空時，其尾部會噴出高溫氣體與大氣層中的氣體發生反應，從而形成發光的尾跡。這種現象因為時間、天氣等條件的限制而極為罕見，因此每次出現都會引起廣泛關注。

巧合的是，上個月2日，西安又出現奇異景象，一段拍攝於西安雷雨夜的影片清楚可見多個長條狀黑影在雲層間快速移動，軌跡呈盤旋或俯衝狀，猶如 「游龍」 在空中飛舞。

有目擊者表示，這些黑影至少有 「三條」，速度極快，且不像風箏或鳥類。這一神秘現象引發了廣大網友的熱烈討論和無限遐想，至今大陸官方沒有給出合理解釋。