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大陸 大陸焦點 特派現場

影／新疆多地現「不明飛行物」　幾秒內突然加速消失！

記者陳冠宇／綜合報導

新疆烏魯木齊多地近日出現不明飛行物，該物體在夜空中特別明亮，形狀是上下兩個扇形。目擊者表示，這個飛行物一開始飛行速度緩慢，但後來突然加速並在幾秒內迅速消失。

陸媒《觀察者網》報導，5月16日晚間，烏魯木齊夜空中出現不明飛行物，引發網友熱議。多位目擊者說，飛行物分為上下兩個扇形，中間有一條很明顯的分隔線，當時有很多市民都掏出手機拍下了這一畫面。

烏魯木齊網友xerman稱，當天22時56分，他和朋友正在從昌吉回烏魯木齊市的路上。突然，天空中出現一個非常亮的物體，「差不多和月亮一樣亮，起初我們還以為就是月亮，那種細細的月亮，但是後來它變形了，變成中間是圓形，上下扇子形狀的亮點。」

據xerman所述，該飛行物開始飛行得很緩慢，他們還開車追了一會兒，想要看個仔細，幾分鐘後，飛行物突然加速，幾秒內就消失不見了。

▲▼大陸網友拍下的不明飛行物。（圖／翻攝微博）

▲大陸網友拍下的不明飛行物。（圖／翻攝微博）

另一位網友森林狼同樣目擊了這一幕，在22時50分許，烏魯木齊上空出現一個看不清什麼形狀的飛行物，但是能確定它是由上下兩部分非常亮的結構組成，中間有很明顯的分界線。該飛行物用人耳聽不到任何聲音，開始是慢悠悠地飛，後來突然加速就看不見了。

此外，新疆阿勒泰地區、伊犁、克拉瑪依市白鹼灘區也有網友拍攝影片表示，出現了類似不明飛行物。數據顯示，烏魯木齊、阿勒泰、伊犁三地相隔數百公里，但三地拍攝者聲稱發現不明飛行物的時間卻僅間隔幾分鐘。

克拉瑪依市白鹼灘區市民周軍表示，該不明飛行物的光明顯不是無人機或其他飛行物的光。

對此，新疆氣象局工作人員表示，氣象部門沒有關注到該不明飛行物，也不清楚該不明飛行物的具體資訊。不過該不明飛行物不是發射的氣象衛星，因為氣象衛星通常肉眼很難觀測到。

▼不明飛行物用肉眼清晰可見。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸網友拍下的不明飛行物。（圖／翻攝微博）

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