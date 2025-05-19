神秘無人機「衝撞美軍F-16」　外媒曝：8個一組結伴飛行

▲五角大廈曾經公布一段，由海軍飛官拍攝到的UFO影片。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美媒引述多份報告指出，美國亞利桑那州的空軍基地附近，出現疑似是無人機的不明飛行物（UFO），其中一架甚至擊中、並且毀損了一架F-16戰機。

美國聯邦航空管理局（FAA）文件顯示，這起事件發生在2023年1月，一架價值6300萬美元的F-16戰隼戰鬥機，在半空中被一架橘白色的「無人飛行系統」（UAS）、也就是無人機擊中，導致飛行員座艙罩損壞，必須暫時停飛。

軍事新聞網站The War Zone指出，本案發現的無人機，以多達8個為一組結伴飛行。事實上，自從2020年1月以來，類似事件頻繁發生在美國軍事空戰訓練場地與周圍的高海拔地區。

▲亞利桑那州出現的神祕無人機，撞壞美軍F-16戰隼戰鬥機。（示意圖／路透）



而一些美國官員、例如美國海關與邊境保護局（CBP）高級顧問維提洛（Ron Vitiello）推測，這些UFO可能是外國毒梟用於間諜活動，或者走私毒品的無人機。他本月稍早表示，販毒集團的無窮資金，可以解釋那些前所未見的尖端科技。美媒News Nation也宣稱，販毒集團會利用這種難以追蹤的技術，一次運送多達10公斤的毒品。

FAA則向《紐約郵報》表示，只要飛行員向塔台通報「不明異常現象」（UAP），該機構就會記錄下來。若有雷達數據等資訊可以證實，FAA就會跟美國海軍情報辦公室的「不明空中現象專案小組」（UAP Task Force）分享情報。

五角大廈的「全域異常現象解析辦公室」（AARO），負責集中處理影響國安或安全的UAP報告。而《紐約郵報》指出，2023年5月至2024年1月，政府機構一共提交了757份此類報告，迄今只有49份案件，被AARO標記結案。