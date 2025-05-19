　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神秘無人機「衝撞美軍F-16」　外媒曝：8個一組結伴飛行

▲▼美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片、UAP、不明飛行物。（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈曾經公布一段，由海軍飛官拍攝到的UFO影片。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美媒引述多份報告指出，美國亞利桑那州的空軍基地附近，出現疑似是無人機的不明飛行物（UFO），其中一架甚至擊中、並且毀損了一架F-16戰機。

美國聯邦航空管理局（FAA）文件顯示，這起事件發生在2023年1月，一架價值6300萬美元的F-16戰隼戰鬥機，在半空中被一架橘白色的「無人飛行系統」（UAS）、也就是無人機擊中，導致飛行員座艙罩損壞，必須暫時停飛。

軍事新聞網站The War Zone指出，本案發現的無人機，以多達8個為一組結伴飛行。事實上，自從2020年1月以來，類似事件頻繁發生在美國軍事空戰訓練場地與周圍的高海拔地區。

▲▼美軍F-16戰隼戰鬥機、F16戰機。（圖／路透）

▲亞利桑那州出現的神祕無人機，撞壞美軍F-16戰隼戰鬥機。（示意圖／路透）

而一些美國官員、例如美國海關與邊境保護局（CBP）高級顧問維提洛（Ron Vitiello）推測，這些UFO可能是外國毒梟用於間諜活動，或者走私毒品的無人機。他本月稍早表示，販毒集團的無窮資金，可以解釋那些前所未見的尖端科技。美媒News Nation也宣稱，販毒集團會利用這種難以追蹤的技術，一次運送多達10公斤的毒品。

FAA則向《紐約郵報》表示，只要飛行員向塔台通報「不明異常現象」（UAP），該機構就會記錄下來。若有雷達數據等資訊可以證實，FAA就會跟美國海軍情報辦公室的「不明空中現象專案小組」（UAP Task Force）分享情報。

五角大廈的「全域異常現象解析辦公室」（AARO），負責集中處理影響國安或安全的UAP報告。而《紐約郵報》指出，2023年5月至2024年1月，政府機構一共提交了757份此類報告，迄今只有49份案件，被AARO標記結案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市3大園區房價PK！北士科均價墊底　輝達效應有望翻盤
輝達確定落腳北士科　商仲業者5主因不意外
洗牙太痛！21歲男「暴揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝
輝達總部落腳北士科　蔣萬安喊竭誠歡迎：讓台北成為AI的Pow
快訊／台船工安意外　1人死亡
神秘無人機「衝撞美軍F-16」　8個一組結伴飛行
快訊／北市牙醫遭病患攻擊鼻血狂噴　洗牙男落網怨：很痛還弄
罷免吳思瑤可換領銜人了！回郵2218份達標　二階仍差1萬份連
快訊／輝達台灣總部地點　黃仁勳公布了
獨／新北某國小爆霸凌！大姐大帶頭羞辱毆打　父竟喊：她討厭胖子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

逼川普讓步！中國強硬插隊成功　專家：讓各國也想「硬起來」

神秘無人機「衝撞美軍F-16」　外媒曝：8個一組結伴飛行

印尼火山「8次噴發」噴出5.5km火山灰　警戒等級升至最高

赴日注意！日本擬調漲「出國稅」　外籍旅客1000→5000日圓

3歲女童在家被割草機撞倒狠輾　意外被「腳上洞洞鞋」救命

北韓2千女工「陸工廠暴動」打死人！　10女遭送上斷頭台

抱怨車子開錯方向　女乘客遭Uber司機「掏槍指頭」威脅畫面曝

川普與普丁今晚10時通話　英德法搶先致電川普籲「無條件停火」

全球經濟成長最快「是這國」　聯合國：遠超歐美、中國

準備地面進攻「目標攻占加薩」　以軍宣布：展開大規模行動

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【泰格與雪兒】金牛座男友

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

逼川普讓步！中國強硬插隊成功　專家：讓各國也想「硬起來」

神秘無人機「衝撞美軍F-16」　外媒曝：8個一組結伴飛行

印尼火山「8次噴發」噴出5.5km火山灰　警戒等級升至最高

赴日注意！日本擬調漲「出國稅」　外籍旅客1000→5000日圓

3歲女童在家被割草機撞倒狠輾　意外被「腳上洞洞鞋」救命

北韓2千女工「陸工廠暴動」打死人！　10女遭送上斷頭台

抱怨車子開錯方向　女乘客遭Uber司機「掏槍指頭」威脅畫面曝

川普與普丁今晚10時通話　英德法搶先致電川普籲「無條件停火」

全球經濟成長最快「是這國」　聯合國：遠超歐美、中國

準備地面進攻「目標攻占加薩」　以軍宣布：展開大規模行動

貝林傑夯滿貫砲引爆紐約！　洋基8比2痛宰大都會奪「地鐵大戰」勝

台片登坎城影展紅毯！　蔡淑臻絕美合體奧斯卡最佳導演西恩貝克

鼓鼓白安受封「花蓮西瓜大使」！　化身「西瓜哥哥」擄獲粉絲的心

逼川普讓步！中國強硬插隊成功　專家：讓各國也想「硬起來」

男歌手被騙到緬甸遭轉賣20次！「電擊凌虐14天不能睡」死裡逃生經過曝光

台股ETF受益人數連三減　投資人回補債券ETF美債降評影響性小

八點檔女星飛北京出席汪小菲婚禮！　「私下是Mandy閨蜜」合照曝光

大S雕像明年完工！　S媽曝具俊曄「悲痛中仍暖做1事」：人生夫復何求

Honda「中量級冒險跨界重機」改款！換上新頭燈＆車色、懸吊優化

洗牙太痛！21歲壯碩男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

國際熱門新聞

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

指甲「1跡象」不對勁　他驗出肺癌

拜登確診罹「嚴重前列腺癌」　川普首度回應：我感到難過

美財長放話不真心談判「就課最高稅率

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

13種高薪工作「AI也搶不走」

老公偷看A片　人妻「割掉陰莖」煮湯喝掉

拜登癌細胞「擴散至骨頭」！存活率曝光

肯爺老婆「漁網胸罩」2點全露吃冰

不只割地！俄羅斯和談「停火要求」曝光

她誤信「純爸爸活」日薪62萬！遭迷姦性虐

他生日趴突爆「嫩妻偷吃」沒戴套

更多熱門

相關新聞

談判才2天　俄273無人機狂襲烏1死3傷

談判才2天　俄273無人機狂襲烏1死3傷

俄羅斯16日才剛在土耳其跟烏克蘭進行和平談判，沒想到俄軍18日就對烏克蘭發生空襲。烏克蘭政府18日表示，俄軍發動了自2022年入侵以來最大規模、總共273架次的無人機攻擊。烏克蘭議會議長魯斯蘭也嘲諷，「空襲警報持續響了9小時，這就是普丁所希望的和平？」

影／新疆多地現「不明飛行物」　幾秒內突然加速消失！

影／新疆多地現「不明飛行物」　幾秒內突然加速消失！

卓榮泰視察嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心

卓榮泰視察嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心

北韓首公開「新型空對空飛彈」實彈射擊

北韓首公開「新型空對空飛彈」實彈射擊

和平談判剛落幕　俄無人機炸巴士釀9死

和平談判剛落幕　俄無人機炸巴士釀9死

關鍵字：

UFO無人機F-16販毒集團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面