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雲林驚見UFO？「3白色閃爍光點」平行移動畫面曝光　掀兩派說法

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣斗六市5日下午有民眾在自家陽台拍下一段驚人畫面！有三個光點平行移動，疑似為不明飛行物體（UFO），影片曝光後在網路上引發討論。對此，台灣飛碟學會理事長黃朝明認為，並非UFO而是鳥類，雲林縣攝影學會榮譽理事長吳鴻森則稱，不是鳥類，像是某種飛行器。

發文者表示，當時人在房間內，透過紗窗看到三個白色光點，原以為是鴿子或白鷺鷥，但後來發現牠們飛得非常整齊，飛行軌跡異常穩定，與一般鳥類飛行方式大不相同，甚至拍攝過程光點跨越好幾棟建築物，因此懷疑這是UFO。

▲▼雲林拍到疑似UFO飛碟之不明飛行物體。（圖／民眾提供）

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▲雲林拍到疑似UFO飛碟之不明飛行物體。（圖／民眾提供）

對此，台灣飛碟學會理事長黃朝明表示，「我個人認為不是飛碟」，他表示，國外有很多這方面的影片，照影像判斷「這應該就是飛鳥」，透露民眾拍攝影片後，也與台灣飛碟學會分享，「其實不是UFO啦，鳥在飛的時候前後距離有時候會快一點、慢一點，你看中間那個白點，有時候往前一點、有時候往後一點，飛鳥在飛的時候，不可能會像固定光點一樣，會有不一樣的距離，很清楚這就是飛鳥。」

但雲林縣攝影學會榮譽理事長吳鴻森則有不同看法，吳鴻森認為，這三個光點比較像是飛行器、空拍機的陣列，因為排列相當整齊，速度也滿快的，鳥類飛行時的陣列變化比較大，也不會有這麼亮的光，他個人認為這三個光點比較像是「某種飛行器」。

▲▼雲林疑似拍到UFO飛碟，雲林縣攝影學會榮譽理事長吳鴻森。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林疑似拍到UFO飛碟，雲林縣攝影學會榮譽理事長吳鴻森。（圖／記者游瓊華翻攝）

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