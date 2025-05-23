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華爾街日報：五角大廈考慮「撤離4500名駐韓美軍」

▲▼美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團，在京畿道的駐韓美軍凱西營，實施壓力射擊測試。（資料照／達志影像／newscom）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》引述知情國防官員說法報導，川普政府考慮把4500名左右的駐韓美軍，調派至關島等印地區，可能引起日韓與菲律賓等盟友緊張，成為白宮與亞洲盟友安全承諾之間的最新挑戰。

報導指出，駐韓美軍人數目前約為2萬8500人，而五角大廈考慮從南韓撤離4500名美軍，改調派至關島等印太區域。其中2名官員說，「五角大廈還在準備提供川普總統評估的計畫案，這是因應北韓局勢、非正式政策評估的一部分」，相關建議還沒有送到川普面前，只是資深官員評估與多項提議的其中一個方案。

對此，五角大廈發言人表示，沒有計畫宣布新政策。白宮國安會發言人彼得．阮（Pete Nguyen）未直接回應，僅稱川普承諾完成北韓非核化。至於南韓國防部，則是拒絕回覆。

不過，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）公開反對降低南韓駐軍，認為此舉恐怕引發問題。印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）也認為，減少駐韓美軍人數，長期而言將降低美軍面對北韓、中國與俄羅斯潛在衝突時的戰力優勢。

而多名美國官員也透露，在釐清烏克蘭戰爭發展，以及政府是否繼續軍援基輔之前，不會對於部隊調動做出決策。

《華爾街日報》指出，美國考慮從南韓部分撤軍，可能引發印太地區擔憂，因為美軍長期被視為嚇阻朝鮮半島再度開戰、對抗中國侵略的力量，而且日韓菲國防都仰賴與美軍的密切協調。

 
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