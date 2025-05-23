華爾街日報：五角大廈考慮「撤離4500名駐韓美軍」

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團，在京畿道的駐韓美軍凱西營，實施壓力射擊測試。（資料照／達志影像／newscom）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》引述知情國防官員說法報導，川普政府考慮把4500名左右的駐韓美軍，調派至關島等印地區，可能引起日韓與菲律賓等盟友緊張，成為白宮與亞洲盟友安全承諾之間的最新挑戰。

報導指出，駐韓美軍人數目前約為2萬8500人，而五角大廈考慮從南韓撤離4500名美軍，改調派至關島等印太區域。其中2名官員說，「五角大廈還在準備提供川普總統評估的計畫案，這是因應北韓局勢、非正式政策評估的一部分」，相關建議還沒有送到川普面前，只是資深官員評估與多項提議的其中一個方案。

對此，五角大廈發言人表示，沒有計畫宣布新政策。白宮國安會發言人彼得．阮（Pete Nguyen）未直接回應，僅稱川普承諾完成北韓非核化。至於南韓國防部，則是拒絕回覆。

不過，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）公開反對降低南韓駐軍，認為此舉恐怕引發問題。印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）也認為，減少駐韓美軍人數，長期而言將降低美軍面對北韓、中國與俄羅斯潛在衝突時的戰力優勢。

而多名美國官員也透露，在釐清烏克蘭戰爭發展，以及政府是否繼續軍援基輔之前，不會對於部隊調動做出決策。

《華爾街日報》指出，美國考慮從南韓部分撤軍，可能引發印太地區擔憂，因為美軍長期被視為嚇阻朝鮮半島再度開戰、對抗中國侵略的力量，而且日韓菲國防都仰賴與美軍的密切協調。