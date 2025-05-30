台男在韓國又遭逮捕！涉嫌偷拍「最高情報機構」　疑是親中派間諜

▲一名30多歲台灣籍男性涉嫌偷拍南韓國情院。（圖／大韓民國國家情報院）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來發生多起機場、軍事基地和戰機遭中國人以攝影鏡頭偷拍的事件。在此之際，又傳出一名來自台灣的30多歲男性，涉嫌在南韓最高情報機構「國家情報院」徘徊，甚至在正門前用手機試圖偷拍國情院內部，在民眾報案後遭當地警方逮捕。南韓軍事專家分析，該名男性可能是親中派間諜。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓首爾警察廳產業技術安保搜查隊昨（29）日逮捕一名台灣籍的30多歲男性，該名台男涉嫌違反「軍事基地與軍事設施保護法」，該男被指控於29日中午12時33分，在位於首爾市瑞草區內谷洞的國家情報院（國情院）正門口，試圖用手機拍攝國情院內部。

當地民眾見到形跡可疑的外籍人士，正鬼鬼祟祟用手機偷拍國情院，於是撥打112專線向警方報案。警方出動趕抵現場後，當場逮捕該名台灣籍男性。

該名台男在接受南韓警方偵訊時辯稱，「因為我對歷史與文化遺跡相當感興趣，所以才會在附近想要拍攝朝鮮王朝留下的獻仁陵（朝鮮太宗李芳遠、元敬王后閔氏合葬的獻陵，朝鮮純祖的仁陵）。」

不過對於該名台男的辯解，南韓警方卻發現，其實該名台男曾在國情院附近徘徊一段時間，接著才拿出手機試圖拍攝國情院內部，顯然是有計畫、且故意犯案。因此，警方決定逮捕台男，並將該名台男的手機送交進行數位修復鑑識作業，從該名台男持有裝備、出入境紀錄來分析是否在南韓從事間諜行動。

報導指出，最近南韓接連發生台灣籍、中國籍人士偷拍機場與軍事要地的事件。本月10日，40多歲與60多歲等2名台灣籍人士在京畿道平澤市駐韓美軍烏山基地，涉嫌用遠攝鏡頭拍攝美軍戰鬥機和軍事基地，而此前曾遭到3次制止，美軍明令禁止台籍、中國籍人士進場。

▲駐韓美軍F-35B匿蹤戰機在烏山空軍基地著陸，準備參與2025烏山飛行秀。（圖／達志影像）

另外，今年3月，2名中國籍的10多歲男性高中生在京畿道水原市空軍基地（第10戰鬥飛行團）附近的農田，大量拍攝起降中的戰鬥機，他們持觀光簽證入境南韓，並在入境後的第3天犯案。去年11月，也有中國籍男性操縱無人機，試圖從空中拍攝南韓國情院。去年6月，3名中國籍留學生因在釜山用無人機偷拍美國航空母艦而遭逮捕。

南韓前國家安保戰略研究院長南成旭認為，該名涉嫌在國情院前偷拍的台籍男性，很有可能是遭到中共攏絡的「親中派間諜」。

南成旭在電話中向《朝鮮日報》分析，「中國國家安全部拉攏在台親中勢力，並將之運用在諜報工作上。比起直接由中國參與諜報工作而曝光，透過利用台灣內部的親中派人士，更能達到迂迴戰略的效果。台灣內部的知識分子和媒體人等各個階層，許多人已經被中國拉攏。他們可能接受指令，被要求拍攝韓國內的主要設施。」

據悉，光是過去一年來就有多達10起偷拍南韓軍事基地、國情院、美國航母而被檢舉的案例，由於南韓現行法規所定義的「間諜行為」只以敵國為目標，而敵國的定義上又僅限於北韓（朝鮮），因此中國更可以放手大膽在南韓從事諜報行動。如今，對於是否透過修法，將間諜行為的觸法條件從敵國擴張至外國，南韓朝野存在著不同見解。

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