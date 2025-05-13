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禁台人進場！台灣遊客「偷拍美軍戰機」細節曝光　韓警聲請拘留

▲▼駐韓美軍10日在烏山基地實施飛行秀，然而2名台灣人卻因偷拍戰機而遭緊急逮捕。（圖／達志影像）

▲駐韓美軍10日在烏山基地實施飛行秀，然而2名台灣人卻因偷拍戰機而遭緊急逮捕。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓屢有機場和軍事要地遭到中國人潛入非法偷拍，不過這次卻是2名台灣人因為違反規定潛入駐韓美軍基地、在飛行秀時偷拍美軍戰機，遭到警方當場逮捕，震驚台灣社會！如今，詳細的事發經過被韓媒曝光，至於南韓警方則已聲請拘留，必須經檢察官與法院指示。

根據《韓聯社》，南韓京畿南部警察廳昨（12）日指出，轄下的平澤警察署以違反「軍事基地與軍事設施保護法」罪嫌，於11日緊急逮捕來自台灣的60多歲A某和40多歲B某，由於考量到事發情節重大，因此已向上級機關聲請拘留令狀，至於是否簽下拘留令，則必須交給檢方和法院判斷。

如今，詳細的「偷拍情節」也隨著報導而曝光。

A某、B某於本月10日上午9時，前往位於京畿道平澤市的駐韓美軍烏山基地（K-55），試圖混入南韓民眾的人潮中，出席觀賞由駐韓美軍舉辦的「2025烏山飛行秀」，兩人用搭載遠攝鏡頭（長焦距鏡頭，俗稱大炮）的攝影機，在未經美軍允許下私自違法拍攝駐韓美軍空軍基地和戰機等軍備武器。

報導指出，其實駐韓美軍基地實施的飛行秀，現場分別設置供南韓本國人進出的出入口、以及供外籍人士進出的出入口，但由於供南韓本國人進出的出入口在審核身分的程序上較不嚴格，因此A、B某選擇「鑽漏洞」，再遭到美軍3度制止後，仍選擇混入南韓人的隊伍進到現場。

▲▼駐韓美軍F-35B匿蹤戰機在烏山空軍基地著陸，準備參與2025烏山飛行秀。（圖／達志影像）

▲駐韓美軍F-35B匿蹤戰機在烏山空軍基地著陸，準備參與2025烏山飛行秀。（圖／達志影像）

南韓警方強調，儘管駐韓美軍所實施的飛行秀一般而言允許遊客自由進場拍攝，但美軍曾特別提出要求，「禁止中國（包括香港、澳門）與台灣等特定國家的民眾進場觀賞飛行秀」，但來自台灣的A、B某依舊明知故犯，最後因為在拍攝過程中使用中文對話，遭到當地民眾向警方檢舉。

民眾向警方檢舉時表示，「這裡有一群使用類似中文的語言對話、行跡可疑的人正在拍照！」

於是，南韓警方於10日向兩人進行初步調查，11日考量事發情節重大而緊急逮捕，12日更聲請拘留。

A、B某兩人聲稱「彼此互不認識」。來自台灣的A某與B某分別於8、9日持觀光簽證入境南韓，原定11、12日離開南韓，但卻因為偷拍美軍戰機而遭逮捕。目前南韓相關單位正針對攝影機所拍攝的大量相片進行分析，並預計針對手機進行數位修復鑑識。

►快訊／2名台灣人在南韓遭「緊急逮捕」　偷拍美軍飛行秀戰機

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