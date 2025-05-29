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超猛巨乳正面視角曝光！日本網美包緊緊更誘人　吸百萬網友朝聖

日本網美「みとあかね」一部包緊緊的影片讓她獲得破百萬流量。（翻攝自X@KimNichols50050）

▲日本網美「みとあかね」一部包緊緊的影片讓她獲得破百萬流量。（翻攝自X@KimNichols50050）

圖文／鏡週刊

日本網美「みとあかね」昨（28日）在社群平台X上發布一段影片，只見她身穿藍白色長襯衫，坐在椅子上側身解開釦子，露出驚人側乳。這段僅16秒的影片至今已吸引超過670萬觀看次數。今（29日）她再度釋出第二段「正面解釦」影片，寵粉力度十足。

「讓大學教授也啞口無言的超猛巨乳」　日本網美包緊緊更誘人！吸百萬網友朝聖

▲日本網美「みとあかね」一部包緊緊的影片讓她獲得破百萬流量。（翻攝自X@KimNichols50050）

みとあかね昨日在X發布一段影片，並替影片設定主題，「大學教授也啞口無言的『超猛巨乳』登場」，只見她身穿一件襯衫，全程不發一語，只是默默解開襯衫釦子，最後她微微拉開衣襟，露出裡頭的咖啡色緊身上衣，巨乳輪廓清晰可見。

「讓大學教授也啞口無言的超猛巨乳」　日本網美包緊緊更誘人！吸百萬網友朝聖

▲日本網美「みとあかね」一部包緊緊的影片讓她獲得破百萬流量。（翻攝自X@KimNichols50050）

該影片發布不到一天，觀看次數便突破670萬。今日她再發第二部影片，主打「正面視角的『誇張巨乳』」，以「下半身失蹤」穿搭現身鏡頭前，同樣默默解釦，最後秀出飽滿上圍。

這兩部影片替她帶來不少流量，平時的影片和照片觀看次數大約都落在10、20萬左右，而這次「包緊緊」的內容反而意外成功掌握流量密碼。

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