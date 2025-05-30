日相石破茂與川普通話！籲「投資創造雙贏」　擬G7前赴美談論關稅

▲石破茂與川普針對關稅議題通話25分鐘。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

針對美國川普政府所祭出的對等關稅政策，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正即將再度赴美進行談判。在此之際，日本首相石破茂與美國總統川普昨（29）日晚間進行25分鐘的電話會談，針對美國對等關稅政策交換意見。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，石破茂於29日晚間和川普透過電話，針對美國對等關稅政策交換意見，雙方對談約25分鐘。石破茂對川普強調，美國的關稅政策可能會影響日本企業的投資意願，而日本的對美投資將在美國創造工作機會、生產品質優良的商品，為日美兩國帶來國家利益。

石破茂向記者表示，「我方始終強調，比起關稅政策，投資更能夠創造雙贏的關係。在這點上，日本的主張從未有過改變。」

報導指出，石破茂將於6月中前往加拿大出訪七大工業國組織（G7）峰會，並計畫在峰會上與川普進行日美兩國會談。同時，石破茂也向記者透露，他有可能在造訪加拿大前，首先前往美國進行交涉。

針對石破茂與川普之間的電話會談內容，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）指出，「川普總統表示，這是一場非常良好的通話，雙方進行很好的討論。商務部長盧特尼克、財務部長貝森特以及美國貿易代表署代表葛里爾也已分別與世界各國對口單位聯繫，並傳達美國將持續坐在談判桌，期望各國能以公平方式對待美國的立場。」

另外，赤澤亮正預計日本時間今（30）日上午抵達美國華府。