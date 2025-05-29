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日88歲老翁被「求刑25年」！1天內開槍掃射醫院、縱火　還綁架2女

▲▼日88歲老翁被「求刑25年」！1天內開槍掃射醫院、縱火　還綁架2女。（圖／翻攝自X）

▲鈴木常雄涉及縱火、開槍傷人以及挾持人質，檢方求處25年徒刑。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣2023年發生一起震驚社會的暴力案件，一名現年88歲老翁當時在同一天內連續犯下縱火、開槍傷人與挾持人質等罪行。該案26日舉行首次庭審，檢方29日在論告階段正式求處他25年有期徒刑，認為他行為惡劣且具備強烈殺意。由於該名男子已年近90，如果真的判處25年徒刑，恐將在牢中度過餘生，因此也引發外界熱議。

根據《日本新聞網》報導，88歲被告鈴木常雄2023年10月，先是在自己的住處潑灑汽油後縱火，隨後前往戶田市一間醫院，在診間內開槍掃射，導致一名49歲男醫師及一名62歲男病患頭部受傷。隨後又持槍衝入蕨市一間郵局，將2名女職員挾持為人質，並朝趕到現場的警察連續開槍。

鈴木被控殺人，但他在5月26日開庭時否認到底，辯護律師強調，鈴木沒有殺意，開槍只是威嚇，不知道醫院內有人。律師更主張他不構成故意殺人，只應判刑9年，並強調案件缺乏明確殺人動機。

檢方在29日的論告中指出，他是有計畫地持有殺傷力極高的「托卡列夫」手槍，甚至曾進行試射，顯示非臨時起意。不僅如此，他在郵局朝警察掃射時，雖然子彈未命中，但從彈道研判，彈道路徑距離警察非常近，顯示其有精準瞄準的意圖，檢方認為他明顯試圖殺害警察。

此外，檢方認為，持有槍枝本身就屬違法，更何況鈴木在過程中多次掃射，已對多條人命構成威脅，且整起案件具高度計畫性與危險性，不容輕縱，強烈主張應判25年重刑，以維社會公義。

沒想到，鈴木最後陳述時竟回應稱，「我都這把年紀了，還判25年，你們不驚訝嗎？我應該活不到出獄那天吧。」但他也坦承自己「造成很多人困擾」，表示願意反省。全案判決預計將於6月4日正式宣判。

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