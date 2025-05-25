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日本旅遊注意！入住飯店「3大地雷行為」曝　超討厭旅客做這一事

▲▼日本東京飯店住房價格大幅上漲，主要和觀光旺季旅客回流等因素有關。（圖／VCG）

▲日本飯店工作人員呼籲，希望旅客別做出令人困擾的3大地雷行為。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

自從新冠疫情結束後，受到日圓貶值等影響，許多民眾前往日本旅遊，並讚嘆日本旅館願意提供舒適又清潔的環境。不過，許多商務旅館員工在維持清潔上，可以說是付出許多努力。最近，日本大阪一間商務飯店員工拍攝影片，提醒旅客不要做出讓飯店感到麻煩的「3大地雷行為」，引起許多網友討論。

根據日媒《Hint-Pot》，位於日本大阪府大阪市中央區日本橋的商務飯店「Hotel B Suites」，最近透過社群短影音平台TikTok上傳影片，提醒旅客避免在飯店內做出「全國飯店員工們都不希望旅客做出的3大地雷行為」，由於都是平常就得注意的生活禮儀與細節，令網友們不禁大喊，「這不是常識嗎？」

@b_suites.official 全国のホテルスタッフが思う実はやってほしくないこと3選 #hotelbsuites #難波 ♬ オリジナル楽曲 - HOTEL B Suites／ホテルビースイーツ

　＊過了退房時間後仍悠哉待在房間內不肯離開
 在上一位旅客的退房時間到了以後，飯店必須派出員工前往房間打掃，且得在下一位旅客入住前完成工作。然而，若是前一位房客「占領」房間、遲遲待在房間內捨不得離去，恐怕會打亂員工們工作上的時間表，影響下一位房客入住，因此飯店提醒務必遵守時間。

　＊在床墊上打翻食物或飲料
 設想您是下一位入住的旅客，若眼前是凌亂的房間、充滿汙漬或血跡的床墊，恐怕會影響外出旅遊的好心情吧？因此飯店提醒，即便想要躺在床墊上放鬆旅途的疲憊，也千萬不要在床上吃零食、喝飲料，盡量能在桌前飲食，否則若是在床墊留下汙漬，恐怕會對下一位房客造成困擾。

　＊盡量別將旅館內的毛巾或浴衣帶出門
 最後，飯店也提醒旅客們，千萬別將飯店提供的浴衣或內衣穿出房外，也千萬別因貪小便宜心態而將浴巾帶出房外，若是想要去附近的超商買零食或逛街，應該換穿自己帶來的衣服，否則不僅有遺失一物的風險，也有礙觀瞻。

@b_suites.official 良い子はマネしないでね #hotelbsuites #なんばホテル #大阪ホテル オリジナル楽曲 - HOTEL B Suites／ホテルビースイーツ

針對上述提醒，許多日本網友留言表示，「這不是基本常識嗎」、「這是理所當然的吧」、「若到了退房時間卻仍待在房間內，飯店應該多收費用」、「千萬別噴味道濃郁的香水」、「退房前應該讓房間保持整潔」、「還有人不懂得把垃圾丟到垃圾桶，是把整個房間都當成是垃圾桶的概念嗎？」

另外，其實Hotel B Suites早就在2023年拍攝過類似影片，提醒旅客退房後千萬別仍開著電視、別將毛髮殘留在浴缸或弄髒浴室、別將飯店備品攜出房外。

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