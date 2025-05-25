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成田機場「蓋第3條跑道」今動工！2029啟用　年起降量達50萬次

▲▼ 日本成田機場停機坪。（示意圖／VCG）

▲日本成田機場將增設第3條跑道。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

為了因應全球航空需求快速成長，日本成田機場25日正式啟動C跑道的興建工程，並同步展開B跑道延伸作業，目標2029年3月就能正式啟用，未來3條跑道同步使用，起降量有望從34萬次提高到50萬次。

成田機場25日舉行C跑道興建與B跑道延伸的動工典禮。這次動工的C跑道預計長度為3500公尺，而原本的B跑道將從2500公尺延伸至3500公尺，配合現有的4000公尺A跑道，3條跑道將能滿足大型國際線客機起降需求。而機場總面積將擴增1099公頃，預計是現在的2倍，因此此次工程也被稱為是「第2次開港」。

日本成田國際機場公司（NAA）社長田村明比古在動工儀式上表示，為了強化日本與首都圈的國際競爭力，同時接納更多海外旅客，甚至是帶動機場周邊地區的整體發展，提升成田機場的機能已成當務之急。

根據NAA說法，成田機場跑道擴建計畫主要是因亞太航線需求大幅成長，包含國際機場協會在內的多個國際機構都預測，未來20年全球旅客人數將翻倍，日本勢必要提前做好準備。

儘管東京羽田機場目前的年起降量能力高達50萬次，但幾乎已經飽和，沒有多餘的起降時段可供分配。這也意味著，首都圈未來的航空增量勢必將由成田接手吸收，成為主要的增量承擔者。

成田機場1978年啟用時，只有A跑道，直到2002年才增設B跑道，這次則是史上最大規模的升級工程。該計畫早在2020年獲得政府核准，並由NAA、日本政府、千葉縣政府及周邊9個市町組成的「四方協議會」共同討論定案。B跑道的延伸工程2022年10月展開前期作業，C跑道的施工準備則是自2023年12月開始。

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