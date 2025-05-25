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瞞未婚夫下海拍片　休息3個月後「I級AV女優宣布引退」！原因曝

▲▼ 。（圖／翻攝自笹本優X）

▲笹本優宣布引退。（圖，下同／翻攝自笹本優X）

記者施怡妏／綜合報導

日本AV女優笹本優（笹本ゆう）擁有清純外貌，以及I罩杯的傲人身材，在2024年出道，並主打「瞞著未婚夫下海拍片的護士」，不過2月因為身體出狀況，暫停更新社群，專心養病，沒想到23日卻宣布引退，感謝粉絲一路以來的支持，「對未來有了新的規劃」，並澄清不是因為結婚生子，或是家人因素而引退。

笹本優23日在X發文，今年1月推出的作品已是最後一部，原計劃舉辦粉絲告別活動，以及拍一支引退作品，但因各種因素未能實現，只能在社群貼公告的方式終結AV生涯，她感到十分抱歉，「雖然我的職業生涯不算長，但這段經歷對我來說無比珍貴，感謝大家陪伴我度過許多快樂時光」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自笹本優X）

引退聲明曝光後，收到許多私訊，外界猜測引退是因為結婚、戀愛、懷孕等等。對此，笹本優在IG發限動解釋，「都不是事實」，這份工作帶給她可貴的經驗，也認識珍貴的工作夥伴和粉絲，不過這份工作也讓她的身體、心理狀況出現問題，但因為和事務所以及片商還有合約，不方便說太多。

笹本優也提到，之所以晚了一點才發表聲明，除了在思考如何表達心情外，也需要得到事務所的許可，「我現在才23歲，人生才正要展開，我希望能認真考慮接下來要走的方向」。

對此，AV達人一劍浣春秋則在部落格「playno1」發文，等了很久的聲明，結果卻是引退的消息，認為對方找到真正想做的工作，有新的夢想與目標，「只拍了8支作品就畫下句點，不知道有沒有賠償的問題？不過沒辦法，現在這一行就是女優最大，已經不是可以拿合約逼她們就範的時代了，所以雖然有很多後續衍生的狀況要解決，不過笹本優引退的結局不會改變。」

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