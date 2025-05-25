日本刑務官的告白　執行死刑30年後「至今還會想起犯人的臉」

▲日本前刑務官回憶生涯執行死刑的過往。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

男童剴剴之死，讓台灣社會再度對死刑存廢和執行事宜進行對話，而日本雖然自2022年7月後未再執行死刑，不過相關議題也一再被討論。有位70多歲的前刑務官提出了有別於加害者及受害者以外，第三方的行刑過程和情緒轉折，他表示自己支持死刑，但執法過程並不愉快，「每天早上我都會替家中的佛壇換水，合掌的時候，曾經面對過的死刑犯臉孔，就會重新浮現在我腦海裡。」

根據《47NEWS》報導，一名長年任職於東部拘置所、現年70多歲的前刑務官回憶，自己曾在1990年代參與過一次多人死刑的執行，而除了少數高層外，一般刑務官一生只會參與一次死刑執行。

當天早上他才被告知任務，包含他在內的5名刑務官將一同執行，他主要負責「掛繩」，就是將繩子套在死刑犯的脖子上，並按順序處決死刑犯，繩結必須綁在死刑犯的頸側，不能綁在頸後，可減輕對方的痛苦，「我下定決心不讓自己出醜，並沒有發抖。」他解釋，刑務官也會學習應對死刑犯暴力反應的方法，但是據他所知，從未有人掙扎。

除了親自執行死刑，他平常還會負責「引渡」，就是告知死刑犯「處遇部長找你」，再將對方從牢房帶出，送往刑場。

對於自己的工作經歷，前刑務官表示，自己早就知道，只要在拘置所工作，這就是必經之路，沒有拒絕的權利，「我可以理性面對，也贊成死刑制度」，不過在實際執行過死刑後，他感受到相當不愉快，自己也說不上來原因，時至今日，他仍會在家中替佛壇更換清水時，一一想起曾經見過的死刑犯的臉龐。

根據《共同通信》報導，法務省矯正局前局長大橋哲指出，負責執行的刑務官是以一種「神聖儀式」的態度完成任務，藉此封閉內心情感。他說這無關乎當事人對死刑制度的贊成或反對，身為刑務官，只要制度存在，就必須忠實執行，不過大橋哲也坦言：「這不是任何職員會主動想去做的工作。」



更多鏡週刊報導

最溫柔綁匪！這座小島公猴接連「綁架」別家小孩 貼身照顧死了也背著

男童高樓玩「丟泥巴」涉殺人未遂 鄰居遭砸破腦袋嘆：心情複雜