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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德、卓榮泰520專訪規劃背後有巧思　「分眾」精準溝通

▲▼總統賴清德主持健康台灣推動委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

政治中心／台北報導

總統賴清德520執政滿一周年，綜觀團隊安排的專訪鋪排，他與行政院長卓榮泰分進合擊。賴清德是針對國際關係與區域情勢，卓榮泰則是鎖定內政、民生、經濟等議題來安排專訪，並透過媒體「分眾」的屬性精準溝通。

觀察賴清德520執政滿一周年的媒體專訪鋪排，先是5月初《財訊雜誌》出刊，到5月中旬《敏迪選讀》Podcast訪問，多聚焦在台灣積極應對美國關稅與國際局勢、反傾銷洗產地等，特別緊扣台美關係相關議題；另外，則是安排《日本經濟新聞》與日本電視台（日本テレビ）新聞節目《news zero》推出「勿使現在變戰前」為題的系列報導。

在日本媒體的專訪規劃方面，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德的團隊主要透過訪問，強調台日關係也是因應變局的重要一環，未來在維護區域和平、產業經貿加強合作、台日人民往來都需要進一步深化。其團隊指出，期盼透過專訪定位國家走勢，傳達守護台海和平的決心，也闡述台日經貿合作的重要，藉此更增進了解，也透過日媒面向世界進行國際溝通。

▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德，成為周年亮點。（資料照／總統府提供）

▲▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

至於台日關係如何深化？郭雅慧指出，賴清德透過專訪傳達，台灣跟日本有深厚的歷史淵源，天災地變也互相支持，兩國都同樣面臨來自威權的威脅，也都有維護民主自由人權普世價值。

賴清德在訪問中闡述，台灣和日本以及島鏈上的民主國家一樣，相較於威權國家無限度的軍備投資與軍事擴張，台灣與日本在國防重心上必須讓軍事力量更具備不對稱戰力，因此無人化與智慧化都至關重要。未來期盼無論在維護區域和平，或經貿合作、人民往來都希望有更全面性的合作。

在專訪的鋪排方面，郭雅慧說，除了賴清德之外，行政院長卓榮泰也分進合擊。不難觀察到，卓榮泰是鎖定內政、民生、經濟等議題來安排專訪，賴清德是針對國際關係與區域情勢。其幕僚團隊的構想是，透過媒體「分眾」的屬性精準溝通。

郭雅慧表示，深化台日關係、對日傳遞訊息就選擇日媒、敏迪長期經營外交議題粉絲，而令大家意外之喜的是，代表日媒專訪的櫻井主持人成為破圈效果的關鍵，過去偶像團體出身的身分，讓賴清德專訪內容吸引了一些平常較不關注政治外交議題的民眾討論，是系列專訪的插曲。

▼行政院長卓榮泰接受專訪，內容聚焦內政。（圖／《齊有此理》提供）

▲▼行政院長卓榮泰接受節目《齊有此理》專訪。（圖／《齊有此理》提供）

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