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目睹驅逐艦下水破洞　金正恩「震怒重懲」多名官員！獄中等候調查

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲對於清津造船廠在驅逐艦下水時不慎破洞，金正恩罕見震怒、要求懲處相關人員。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩本月21日前往清津視察5000噸級新型驅逐艦下水典禮，豈料卻目睹「顏面盡失」的重大失誤，據傳是艦體下水時因操作不慎導致船體破洞、失去平衡。對此，北韓罕見迅速透過官媒公開負面消息，並在執行司法調查程序後，拘留3名造船廠幹部，要求相關人員扛起重責。

北韓黨務機關報《勞動新聞》今（25）日報導，針對位於咸鏡北道清津市的清津造船廠驅逐艦下水時的重大疏失，目前北韓司法機關仍在進行調查，並因此拘留清津造船廠技師長姜正哲（音譯）、船體總組裝職場長韓景鶴（音譯）、行政經理金容學（音譯）。

其中，技師長在北韓指的是，在工廠、企業、農場負責針對生產活動進行技術指導的負責人。

▲▼北韓新型驅逐艦在清津下水時發生事故，船體覆蓋藍色防水布。（圖／路透）

▲▼北韓新型驅逐艦在清津下水時發生事故，船體覆蓋藍色防水布。（圖／路透）

▲▼北韓新型驅逐艦在清津下水時發生事故，船體覆蓋藍色防水布。（圖／路透）

報導指出，北韓司法機關從22日起就針對驅逐艦下水疏失啟動調查程序，並拘留造船廠相關人士，包括傳喚清津造船廠經理洪吉鎬（音譯），目前正在執行拘留程序，而調查小組也於昨（24）日向朝鮮勞動黨中央軍事委員會匯報艦體受損情況，表示沒有發現其他重大損害。

南韓媒體《News1》分析，金正恩從上台掌權至今已超過10年，加上今年是「經濟發展五年計劃」、「國防發展五年計劃」執行的最後一年，因此必須在國防和經濟方面交出一張漂亮的成績單，而在各項改革事業的推動中，官僚和幹部們的角色日益重要，因此黨中央此次高調檢討驅逐艦下水疏失，來對態度散漫且不負責任的幹部們敲響警鐘。

美媒《華爾街日報》則認為，北韓近年來在金正恩主導下，積極推動海軍戰鬥能力現代化，目的在於確保能夠發展「第二次打擊」（second strike，核戰中對敵軍第一次攻擊的反攻），並透過官媒公開驅逐艦下水疏失，來凸顯出金正恩亟欲增強海軍戰力的決心。

▲▼北韓最高領導人金正恩28、29日出席視察新型驅逐艦「崔賢號」極超音速巡弋飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓最高領導人金正恩4月28、29日出席視察新型驅逐艦「崔賢號」極超音速巡弋飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓最高領導人金正恩28、29日出席視察新型驅逐艦「崔賢號」極超音速巡弋飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》指出，儘管北韓海軍在規模上聲稱擁有兵力6萬人、船艦420艘、潛水艇70艘，但其實僅相當於海岸警備隊的規模，原因是北韓海軍艦艇和武器系統大都相當老舊，是前蘇聯時期所建造，儘管北韓目前擁有能夠打擊美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）和核武，但為了擴充戰力，必須增強發展海軍戰力，確保取得第二次打擊能力。

據悉，金正恩4月25日前往南浦出席5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」下水典禮，該艘驅逐艦採艦載垂直發射系統（VLS），可掛數十枚極超音速戰略巡弋飛彈、戰術彈道飛彈，擁有360度全方位監控功能，能夠攜帶艦對地、艦對空、艦對艦飛彈，擁有防空、反艦、反潛艇、攔截彈道飛彈的能力。

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