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女網紅走在街上「莫名被陌生男打臉」　報警更傻眼：沒人在乎

女網紅走在街上「莫名被陌生男打臉」　報警更傻眼：沒人在乎。（圖／翻攝自Instagram／kindrahall）

▲女子分享她被陌生人攻擊。（圖／翻攝自Instagram／kindrahall）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女網紅在紐約街頭散步時，無端遭一名路過的陌生男子攻擊，導致她整個人摔倒在人行道上，更讓她心寒的是，當她向警方報案時，警方的態度也不積極，讓她非常生氣。

身為作家與演講人的44歲女子霍爾(Kindra Hall)，在Instagram上向6萬多名粉絲分享，她走在紐約街頭時，突然遭一名陌生男子攻擊的恐怖經過。

事件14日上午10時30分左右發生在紐約市上東區，影片中可看到，霍爾走在人行道上時，一名穿著深色上衣的男子突然衝到她面前，出拳往臉上攻擊，導致她往後摔倒在路上，而男子則像沒事一樣繼續往前走。

霍爾表示，那名男子離開前，突然告訴她所住的地址，還威脅要把她割喉，飽受驚嚇的她立即打電話報案，然而警察30分鐘後才抵達現場，表現出不重視案件的樣子。

霍爾表示，警方後來同意前往男子提供地址調查，卻要求霍爾要一起前往，「我無法形容當時我有多害怕，也許警察是希望我拒絕、能放棄這起案件」，後來在警方的陪同下前往公寓，將43歲男子里德(Yao Reed)逮捕。

霍爾表示，事件造成她頭部疼痛、下巴和耳朵腫脹，後腿也有嚴重瘀傷，她只慶幸事件結果沒有變得更糟，「幸好被打的人是我，而不是一個無法承受被打或是跌倒的人」。里德後來被指控3級攻擊罪，正在接受調查。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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