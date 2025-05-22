慶祝生日預約按摩！女突然被問「想要驚喜嗎」　下秒遭性侵

▲女子預約按摩遭到性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭一名女子為了慶祝40歲生日，預約當地一間位於飯店的SPA中心按摩，沒想到按摩一半時，男按摩師突然問她想不想要「驚喜」，她以為是按摩相關的服務便答應，沒想到遭到性侵。

來自巴西的35歲男子萊農(Lenon De Souza Seara)被控，2024年7月4日在科克市(cork)擔任按摩師時，對一名40歲女顧客進行性侵犯，被判處2年半刑期。

受害者表示，她預約的是一間位於飯店商譽良好的SPA中心，當萊農問她想不想要驚喜時，她以為是和按摩相關的服務，卻突然遭萊農口交，嚇得她顧不得身上只有內衣，立即跳下床跑出房間求救。

受害者表示，「我當時臉上和身上都蓋著毛巾，下半身只有穿一件拋棄式內褲，整個人幾乎是全裸的，事情發生時我嚇了一大跳，整個人非常脆弱，只能不停大喊不要」。

受害者表示，她原本想假裝沒事，繼續過著自己的生活，但她內心深處知道自己被侵犯了，明明自己沒有做錯任何事情，所以隔天選擇勇敢出面報警。萊農在法庭上坦承，事件起因於他的嚴重誤解，會對所犯錯誤負全部責任。

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