哈佛醫學院爆「人體遺骸盜賣」　大腦賣6000、人皮曬成皮革

▲哈佛醫學院太平間前員工洛奇涉嫌盜賣人體遺骸，已於21日認罪。圖為哈佛大學醫學院。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）近年爆出遺體販運醜聞，太平間一名前員工偷走捐贈遺體的部分器官加以販售，包含器官、大腦、臉、皮膚等，甚至讓買家進入太平間挑選。此人21日認罪，依據美國聯邦法律，他將面臨最高10年徒刑、罰款及獄後監督。

福斯新聞等報導，哈佛醫學院太平間前員工洛奇（Cedric Lodge）21日在聯邦地方法院首席法官面前，對跨州運送竊盜人體遺骸的罪名認罪，承認在2018年至2020年3月期間，他曾參與販售與跨州運送從麻薩諸塞州哈佛醫學院太平間偷來的人體遺骸。這些捐贈遺體原本應該依據捐贈者與學校之間的解剖捐贈協議進行處理，但洛奇趁遺體火化程序開始之前，竊盜人體遺骸販售。

竊盜人腦、臉、器官 人皮曬成皮革

洛奇在未經雇主、捐贈者、捐贈者家屬不知情或未經允許的情況下，從用於醫學研究及教育單位的捐贈遺體上取走人體遺骸，包括器官、大腦、皮膚、手、臉、已解剖頭部與其他部位。他與妻子聯手犯案，把偷走的人體遺骸運往麻薩諸塞州、新罕布夏州和賓州等地出售，牟取暴利，或由買家直接接收自行運送，甚至讓買家進入太平間選購。

檢方曾披露這些人體遺骸的販售價格，例如頭顱1000美元（約台幣3萬元），大腦200美元（約台幣6000元）。另據波士頓環球報先前引述的起訴書內容，有買家會把「人皮曬成皮革」。

洛奇已遭哈佛醫學院開除。哈佛醫學院院長戴利（George Daley）向福斯新聞透露，「洛奇的犯罪行為在道德方面令人髮指，這是對那群無私選擇將遺體捐贈給哈佛醫學院人體捐贈計畫、以促進醫學教育與研究的人們的背叛。儘管洛奇已同意認罪並承擔其罪行的責任，但這對受影響的家庭來說恐怕難以帶來安慰，我們持續向所有受影響者表達深切關懷」。