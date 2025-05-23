哈佛6800國際生被逼轉學、出境！　川普下「最後72小時」通牒

▲美國政府取消哈佛招收國際生的資格，導致校內6800名學生陷入困境。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普政府再度對哈佛大學出手，國土安全部22日宣布撤銷哈佛大學的「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）認證。目前哈佛校內仍有6800名國際學生，占學生總人數的27%，所有人恐被迫轉學、更改居留身分或是直接離開美國。美國當局則要求哈佛在72小時內提交所有外籍學生的詳細資料，否則將徹底失去招收國際學生的資格。

根據CNN、《天空新聞網》報導，國土安全部長克莉絲蒂·諾姆（Kristi Noem）在信中指出，「哈佛縱容反美、反猶太主義、親恐怖主義的煽動者，並與中國共產黨有合作關係」，因此下令取消哈佛大學的「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）認證，指控哈佛大學未遵守法律。

美國政府近期指控哈佛未能配合要求提供外籍學生的紀錄、改革國際學生計畫，存在意識形態偏見，並且放任恐怖主義煽動者、反美人士、反猶太主義者在校內攻擊猶太學生，造成不安全的校園環境。

國土安全部4月16日曾致函哈佛大學，要求在同月30日前提交持F-1或M-1簽證的國際學生的詳細紀錄，否則將撤銷其SEVP認證，但哈佛仍未配合。川普政府因此在4月凍結哈佛大學22億美元（約新台幣661億元）的政府資助。

事實上，國際學生對哈佛的財務貢獻不可忽視。根據國際教育研究所的數據，超過4分之3的國際學生主要依靠自費或家庭資助完成學業，為大學帶來可觀的學費收入。國土安全部長克莉絲蒂·諾姆則在X上表示，「大學招受國際學生並從更高額的學費中獲利，以充實資金，這是一種特權，而非權利。」

對此，哈佛大學發表聲明指控國土安全部的做法「違法」且具有報復性。哈佛發言人傑森·紐頓（Jason Newton）回應稱，哈佛致力於支持來自140多個國家的國際學生和學者，這種報復行為對哈佛社群和國家造成嚴重傷害，並破壞了哈佛的學術和研究使命。

一旦哈佛被取消招收國際學生的資格，校內近6800名國際學生的簽證和學業前景將頓時陷入不穩定，甚至可能被要求轉學或離開美國。

國土安全部已下達最後通牒，要求哈佛大學在72小時內提交國際學生紀錄，如此才能重新取得招收國際學生的資格。其中必須包含外籍學生參與校園抗議或危險活動的音檔、影片與相關文件。但哈佛大學發言人認為此舉「違法」。