屏東今年青少年車禍4048件車禍...已釀9死　警加強取締

▲屏警5月26日起強化取締青少年無照騎機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防制青少年騎乘機車違規行為並有效降低交通事故風險，屏東縣政府警察局自5月26日起啟動青少年違規強化執法專案，重點取締無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈、逆向行駛、未依規定兩段式左轉等高風險違規項目，以遏止青少年交通違規趨勢，保障道路安全。

根據屏東縣政府警察局統計，今年1月至今全縣共發生交通事故1萬825件，其中青少年涉入人次達4048人（造成9人死亡、2247人受傷）。與去年同期相比，涉入人數減少413人次，惟死亡人數略增，顯示青少年違規行為仍具高度危險性，亟需強化防制。

警察局指出，青少年無照駕駛或初次考取駕照者，因對交通法規不熟悉，駕駛經驗及防禦駕駛觀念不足，極易導致嚴重事故發生。其中無照駕駛罰鍰為最多並有連帶處罰，除依道路交通管理處罰條例第21條規定處以新臺幣6000元至2萬4000元罰鍰並施以道安講習外，若家長（車主）未善盡監督責任，亦將依同條例第21條第6項對車主開罰，並吊扣車輛牌照一個月。

這次執法專案也將結合屏東監理站，擴大路檢聯合稽查班次，提升執法密度與取締成效，從源頭遏阻青少年違規上路。

局長戴台㨗呼籲，青少年貪圖方便無照上路，對自己與他人皆構成安全威脅，家長應積極參與孩子的交通教育，從源頭建立正確的法治觀念與守法態度，共同守護孩子的平安與社會的交通秩序。