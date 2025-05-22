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海邊夜釣發現少女溺水　上班族男不會游泳「用無人機救命」

▲▼無人機。（示意圖／達志影像）

▲男子靠無人機救人。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子到海邊釣魚時，意外發現海中有一名少女溺水，不會游泳的他眼見少女距離岸邊愈來愈遠、性命危在旦夕，竟然想出把無人機當作救人工具，最後成功救了少女一命。

當地媒體報導，男子史密斯(Andrew Smith)15日下班時，答應朋友邀約到彭薩科拉海灘(Pensacola Beach)夜間釣魚，沒想到抵達後發現現場一片混亂，因為有一名少女溺水，正在水中掙扎。

史密斯表示，少女的朋友當時跑過來四處問人，「有沒有人會游泳」，可是都沒有人出面幫忙，眼看溺水少女離岸邊愈來愈遠，他心想，「我自己不會游泳，可是無人機可以」。

史密斯嘗試駕駛無人機，拖著漂浮物前往少女所在位置，由於當天海風十分強勁，讓他一度失敗，再次嘗試才終於把漂浮物丟在少女附近，當時少女已受困在水中長達10分鐘，體力幾乎快耗盡，若是史密斯再晚一點行動，後果不堪設想。

少女的父親後來特別向史密斯道謝，並且稱讚他是英雄。史密斯受訪時表示，「他和我聊了大約5分鐘，拼命稱讚我、謝謝我，一切都太瘋狂了」，謙稱幸好當時少女所在位置是無人機可以到達的地方，若是漂到更遠的地方，他也很難提供幫助。

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