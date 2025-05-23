車長被旅客痛毆　台鐵聯手警方祭2措施：即刻啟動護車專案

▲台鐵車長遭旅客暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨日一天連3起旅客脫序行為，其中光列車長遭旅客攻擊就2起，台鐵總經理馮輝昇今(23日)親上火線譴責旅客暴力行為，將協助提告並負擔法律費用外，也與警方協調2大措施，包括即刻啟動「護車專案」提高見警率，對有安全疑慮旅客強制執行帶離下車。另外，台鐵也將研擬員工配置密錄器和辣椒水等防身品。

台鐵員工近來慘被失控旅客當「沙包」攻擊，本周就已連3起，包括5月20日湖口站酒醉旅客肢體攻擊站務員，22日清晨一名車長遭旅客狠甩巴掌、砸手機攻擊，昨日傍晚再有車長在三義站遭酒醉旅客狂毆頭部和腹部。另外，昨日晚間也傳區間車上有旅客持美工刀的虛驚事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵總經理馮輝昇今日召開記者會指出，昨日發生3起涉及旅客和台鐵乘務人員的重大事件，台鐵感到遺憾跟抱歉，確保台鐵第一線旅客和員工安全，是台鐵最重要的一個責任，台鐵嚴正譴責暴力行為。對於施暴者和暴力行為，也會給予列車長全力協助，配合列車長提出法律告訴，相關經費台鐵公司將全額支應。

▲台鐵車長遭酒醉旅客狂毆腦震盪送醫 。（圖／讀者提供）

馮輝昇表示，昨日其中有2起是列車長被攻擊事件，台鐵代理董事長和他都親自在第一時間致電給兩位列車長表達關懷，了解兩人受傷的情形，今日早上再次關懷，兩人都已經做了詳細檢查並出院，目前在修養中，後續台鐵也將持續關懷和追蹤。

針對台鐵員工安全，馮輝昇表示，昨晚和今日早上也分別跟鐵路警察局進行討論，針對如何來加強防止暴力事件，已做出具體措施檢討，第一是台鐵與鐵路警察局協防聯防措施，路警局將會提高見警率和巡邏頻率，即起實施跨轄區護車方案，路警各所警力將加強到列車上的護車巡邏，希望透過提升見警率和巡邏，加強乘務人員和旅客的安全防護，地方警力也會即時協防，包括路警和地方警察與台鐵公司連線，可快速反應，讓事件得到最有效處理。

馮輝昇表示，第二點是警方將在值勤上依照鐵路法和相關法律嚴正執法，對具有安全疑慮事件，立刻強制執行，以昨日玉里站鐵路警察上車為例，路警上車處理時看到旅客情緒安定，只配合列車長對旅客進行座位更換，後續就發生暴力攻擊，未來執行時也會嚴正執法處理。

▲台鐵總經理馮輝昇。（圖／記者李姿慧攝）

馮輝昇強調，透過兩個改善措施立即執行，加強對執勤同仁的安全防護，避免再次發生類似情況，也確保所有旅客的安全運輸和優質服務。

至於員工安全防護是否會增加配備，馮輝昇表示，有關研擬配發密錄器，先前台鐵都有持續討論，經過調查，第一線站務人員和列車長大多同事配備密錄器，也會朝這方向進行，但針對使用管理規定，大家還有不同的想法和意見，正在溝通交流討論中，待雙方凝聚共識，也會立刻執行配備密錄器。

馮輝昇指出，台鐵與鐵路警察警方上午溝通過程中，路警提出台鐵員工可配置防身噴霧器或辣椒水，這部分將進一步與第一線同仁溝通，基於安全防護和同仁同意支持下將可採行，後續會持續討論。