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興建農舍匯款400萬！屏東警銀及時關切　確認「是真的」　

▲內埔警分局員警陪同邱姓夫婦到興建中農舍了解 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局員警陪同邱姓夫婦到興建中農舍了解 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

邱姓夫婦因委託友人興建農舍，臨櫃匯款時引起郵局關懷提問，警方到場了解情況。經確認工程進行中並查驗對話紀錄，排除詐騙疑慮。警方提醒民眾匯款應提高警覺，並感謝行員與警方共同守護財產安全。

內埔警分局內埔所警員林彥丞、李智鈞，日前備勤勤務接獲內埔郵局通報，有民眾臨櫃匯款新臺幣400萬元，請警方趕快到場幫忙。

員警到場關懷提問後得知，60歲邱姓夫婦委託朋友蓋農舍，因工程已完成一部分，故須先行繳付約定工程款項，才會到郵局臨櫃匯款。

員警向邱姓夫妻表示，目前詐騙案件猖獗，民眾如提領大量金額，金融機構行員及警方都會關懷提問，並非擾民，目的只是要保護民眾財產安全。員警進一步要求邱姓夫婦提供相關證明資料。隨後員警陪同他們到農舍興建之地址，確認真有農舍正在興建中，並檢視手機相關對話紀錄，證明匯款行為並非受騙。他們對於郵局行員及員警的關心，十分感激。

內埔分局長郭譯隆表示，現在詐騙案件猖獗，民眾大量匯款務必謹慎小心，金融機構行員與警方會有聯防阻詐機制，但詐騙集團也會唆使民眾如何規避行員及警方關懷提問。請民眾不要因為一時貪念而掉入金錢或愛情陷阱，以免一輩子的辛苦錢付諸流水。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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