買樂透中2億元大獎　男工人犯1錯誤發現「帳戶幾乎被清空」崩潰

記者李振慧/綜合報導

西班牙一名男子購買彩券幸運贏得650萬歐元(約台幣2億多元)大獎,然而不懂理財的他因為錯誤的投資建議,意外發現自己的財產幾乎全部敗光,變得一無所有。

居住在西班牙西南部濱海城市卡迪斯(Cádiz)的男子格雷羅(Francisco Guerrero)是一名建築工人,他2005年12月購買了一張BonoLoto彩券,幸運中得650萬歐元大獎,意外改變人生。

