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買樂透中2億元大獎　男工人犯1錯誤發現「帳戶幾乎被清空」崩潰

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲中獎男因為投資錯誤失去一切。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一名男子購買彩券幸運贏得650萬歐元（約台幣2億多元）大獎，然而不懂理財的他因為錯誤的投資建議，意外發現自己的財產幾乎全部敗光，變得一無所有。

居住在西班牙西南部濱海城市卡迪斯(Cádiz)的男子格雷羅(Francisco Guerrero)是一名建築工人，他2005年12月購買了一張BonoLoto彩券，幸運中得650萬歐元大獎，意外改變人生。

突然贏得大獎，格雷羅不希望自己隨便揮霍這筆錢，但由於他對理財沒有相關知識，所以向當地銀行員尋求建議，沒想到因為對方提供了錯誤的理財建議，導致自己一無所有。

格雷羅表示，他當初簽下文件時，其實沒有完全了解內容，多年來他因為信任理財專員都沒有去動用這筆錢，直到2009年需要動膝蓋手術，才發現帳戶裡的錢幾乎化為烏有，「我根本不知道我當初簽了什麼，我盲目地相信他們，毀了我的生活」。

格雷羅由於無力繼續支付房貸，導致他在自己的家成為非法居住者，面臨被驅逐危機，後來他3次與銀行進行訴訟，最後法院裁定銀行的投資行為有缺失，判決銀行需返還106萬歐元（約台幣3604萬元）的財產給他，並向他的子女支付120萬歐元（約台幣4080萬元）。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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